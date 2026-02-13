Burdur'da otomobilin yayalara çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.
F.S. (19) idaresindeki 15 AL 322 plakalı otomobil, Aydınlıkevler Mahallesi Armağan İlci Bulvarı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan Z.E. (17), E.Ç. (17) ve İ.Ü'ye (17) çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Burdur'da Trafik Kazası: 3 Yaralı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?