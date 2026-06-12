Burdur'da Trafik Kazası: 4 Yaralı

BURDUR'da 2 otomobil çarpıştığı kazada 2'si çocuk 4 kişi hafif yaralandı.

Kaza, dün saat 18.30 sıralarında Mustafa Şeref Bulvarı'nda meydana geldi. Hamza E. yönetimindeki 33 EKN 16 plakalı otomobil ile Eşref Ö. yönetimindeki 15 ABL 085 plakalı otomobil çarpıştı. İhbarla kaza yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sürücülerin yara almadığı kazada 15 ABL 085 plakalı otomobilde Bekir Ö., Ayşe A. ile D.Ö. (3) ve M.E.A. (5) hafif yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerince Burdur Devlet Hastanesi'ne götürüldü.