Burdur'da Türk Halk Müziği Konseri İlgi Gördü

BURDUR'da düzenlenen Türk Halk Müziği konseri ilgi gördü.

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Konferans ve Sergi Salonu'nda MAKÜ Türk Müziği Devlet Konservatuvarı, Burdans Gençlik ve Spor Kulübü ile MAKÜ Akustik Sanatlar Öğrenci Topluluğu iş birliğiyle konser düzenlendi. Kadın Hekimler Ritim Topluluğu'nun performansıyla başlayan konserde Şef Uğur Bulut yönetimindeki koro Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden Türkü seslendirdi.

Ege Üniversitesi Devlet Türk Musikisi Konservatuvarı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hale Yamaner Okdan'ın konuk sanatçı olarak yer aldığı konser yoğun ilgi gördü. Etkinlikte MAKÜ Türk Müziği Devlet Konservatuvarı Müdürü Prof. Dr. Zeynel Turan, Uğur Bulut ve Hale Yamaner Okdan'a teşekkür belgesi verdi.