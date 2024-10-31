Burdur'da Vaşak Görüntülendi

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Burdur'da bir kişi, karşılaştığı nesli tükenme tehlikesi altındaki vaşağı cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

Antalya'nın Serik ilçesinden Burdur'a giden Ali Teke, aracıyla doğada gezerken arazide bir vaşak olduğunu fark etti. Teke, vaşağı cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

Görüntüyü gazetecilerle paylaşan Ali Teke, vaşağı ilk gördüğünde kedi sandığını söyledi.

Hayvanın vaşak olduğunu anlayınca cep telefonuyla çektiğini belirten Teke, unutamayacağı bir an yaşadığını dile getirdi.