Burdur'da Vaşak Görüntülendi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Burdur'da Vaşak Görüntülendi

Burdur'da avcılar, nesli tükenme tehlikesi altındaki vaşağı kedi zannederek eğlendi.

31.10.2024 22:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Burdur'da nesli tükenme tehlikesi altında bulunan vaşak görüntülendi

Vaşağı görüp kedi zanneden avcılar "Hasta değil enik, ekmek atalım mı?"

BURDUR - Burdur'da av yasağının kalkmasının ardından avlanmaya çıkan vatandaşlar araçlarıyla arazide gezerken vaşak ile karşılaştı. İlk kez Vaşak gören vatandaşların tepkisi kameralara yansıdı.

Av yasağının kalkmasının ardından avcılar da izin verilen günlerde ve bölgelerde avlanmaya başladılar. Hafta sonu Antalya'dan Burdur'a gelen Ali Teke ve arkadaşları arazide ilerlerken bir vaşak ile karşılaştı. Araç içinde hareket halindeyken yanlarında koşan vaşağı gören Ali Teke ve arkadaşları, bu anları kameraya kaydettiler.

Görüntülerde araçta bulunan biri yanlarından koşan vaşak için "Hasta galiba" yorumu yaparken bir diğeri ise ona cevap olarak "Yok ya hasta değil enik o baksana ekmek atalım mı"? diyerek vaşağa el salladı.

İlk başta kedi sandık sonra vaşak olduğunu anladık

Görüntüyü çeken Ali Teke gördükleri hayvanı ilk başta kedi sandıklarını ancak sonradan vaşak olduğunu anladıklarını söyleyerek; "Daha önce hiç vaşak görmemiştim doğada. Çok güzel bir görüntüsü vardı. Bizim için de güzel bir an oldu. Bize 100 metre kadar uzaklıktaydı. Burdur'da gezintiye çıktığımız o bölgede önceden su varmış ama şimdi su akmayınca hayvan susuz kalmış olabilir. Su arıyor gibiydi çünkü. Biz yanımızdaki ekmekleri attık ona daha sonra o bizden uzaklaştı. Biz hasta olduğunu düşündük ilk başta biraz zayıftı hayvan. Sonrasında baktık hareketlenmeye başladı. Yürürken biraz çektik, ekmek falan attık ama büyük bir ihtimalle susuz kaldı diye düşünüyoruz." dedi.

Nesli tükenmekte olan bu hayvanları öldürmesinler

Vatandaşların doğada karşılaştıkları nesli tükenmekte olan bu hayvanları öldürmemeleri konusunda da uyarıda bulunan Ali Teke; "İlk defa bu şekilde bir vaşağa rastladım Daha önce hiç denk gelmemiştim. Zaten nesli de tükenmekte olan bir hayvanmış. Biz onu görünce eğlendik yani neşemiz yerine geldi. Bu hayvanların yaşamına dikkat edilmesi gerekiyor. İnsanlar bu tür hayvanları kedisine, köpeğine, ineğine zarar veriyor diye öldürmek istiyorlar. Öldürmesinler bu hayvanlar üreyip çoğalsın. İnsanlarımız biraz daha dikkatli olsunlar. Zaten çok zararsız bir hayvan bizim gördüğümüz kadarıyla." şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

Burdur, Güncel, Ekmek, Vaşak, Yaşam, Dünya, Çevre, Doğa, kedi, Son Dakika

Son Dakika Güncel Burdur'da Vaşak Görüntülendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

00:29 Canlı yayında açık açık söyledi: Ersan Şen, sen önce avukatlığını yaptığın mafyaların hesabını ver Canlı yayında açık açık söyledi: Ersan Şen, sen önce avukatlığını yaptığın mafyaların hesabını ver
23:50 Afişleri gören mahalleli diken üstünde: Bu şeytan, sapık ve tecavüzcüyü barındırmayın Afişleri gören mahalleli diken üstünde: Bu şeytan, sapık ve tecavüzcüyü barındırmayın
23:33 Akşener’e kayınbiraderinden şoke eden sözler: Küfürlü mesajlar ortaya çıktı Akşener'e kayınbiraderinden şoke eden sözler: Küfürlü mesajlar ortaya çıktı
22:22 Ahmet Özer’in tutuklanmasına tepki gösterirken savcıyı hedef alan Özgür Özel’e sert tepki: Yargıyı tehdit kimsenin haddi değil Ahmet Özer'in tutuklanmasına tepki gösterirken savcıyı hedef alan Özgür Özel'e sert tepki: Yargıyı tehdit kimsenin haddi değil
18:58 Silivri Cezaevi’ndeki Ahmet Özer’den ilk mesaj geldi Silivri Cezaevi'ndeki Ahmet Özer'den ilk mesaj geldi
10:07 Mansur Yavaş, Ahmet Özer hakkında sessizliğini bozdu: Neden bu tarihe kadar beklendi Mansur Yavaş, Ahmet Özer hakkında sessizliğini bozdu: Neden bu tarihe kadar beklendi?
10:05 Panathinaikos’un son hamlesi Yunan basınını küplere bindirdi: Fatih Terim’i sabote ettiler Panathinaikos'un son hamlesi Yunan basınını küplere bindirdi: Fatih Terim'i sabote ettiler
09:57 Yapay zekaya KDV geliyor Yapay zekaya KDV geliyor
09:46 Bakanlık, Esenyurt’a kayyum atanan Can Aksoy’u kaymakamlıktan vali yardımcılığına getirmiş Bakanlık, Esenyurt'a kayyum atanan Can Aksoy'u kaymakamlıktan vali yardımcılığına getirmiş
09:37 İngiltere’de sarhoş sürücü başbakanın kır evinin bahçe kapısına çarptı İngiltere'de sarhoş sürücü başbakanın kır evinin bahçe kapısına çarptı
09:36 Kiracısı evinden çıksın diye baca deliğinden horon dinletti Kiracısı evinden çıksın diye baca deliğinden horon dinletti
09:34 Altın yerinde durmuyor Yeniden rekor kırdı Altın yerinde durmuyor! Yeniden rekor kırdı
09:14 TOGG sahiplerine ve almak isteyenlere müjde TOGG sahiplerine ve almak isteyenlere müjde!
09:13 Akılalmaz olay: Yavru kedileri ve annelerini köpeklere parçalattı Akılalmaz olay: Yavru kedileri ve annelerini köpeklere parçalattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.11.2024 00:45:04. #1.11#
SON DAKİKA: Burdur'da Vaşak Görüntülendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.