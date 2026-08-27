Burdur Belediye Başkanı Ercengiz, Aydınlıkevler Mahallesi’ndeki drenaj çalışmalarını inceledi

(BURDUR) - Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, Aydınlıkevler Mahallesi Milli Egemenlik Caddesi'nde devam eden yağmur suyu drenaj hattı çalışmalarını yerinde inceledi.

Burdur Belediyesi ekipleri tarafından Aydınlıkevler Mahallesi Milli Egemenlik Caddesi'nde yoğun yağışlarda yaşanan su baskını sorununu kalıcı olarak çözmek amacıyla başlatılan altyapı çalışması kapsamında cadde boyunca toplam 500 metrelik yeni yağmur suyu hattı inşa ediliyor.

Bölgede devam eden çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Ercengiz, saha incelemesinin ardından şu açıklamayı yaptı:

"ÖNÜMÜZDEKİ KIŞ BU SORUNU YAŞAMAYACAĞIZ"

"Milli Egemenlik Bulvarı'ndayız. Geçmişte burada yağmur suyu drenaj hattımız olmadığı için, özellikle yoğun yağışlarda ciddi sorunlar yaşanıyordu. Daha önce hattın bir bölümünü tamamlamıştık. Yaklaşık bir haftadır arkadaşlarımız çalışmalarını sürdürüyor. Bugün itibarıyla çalışmalarımızın yüzde 50'sinden fazlasını tamamladık. Toplamda yaklaşık 500 metrelik yeni bir yağmur suyu drenaj hattı döşemiş olacağız. Bu hat sayesinde Milli Egemenlik Caddesi'ndeki yüzey sularını ve caddenin üst kısmındaki yol bağlantılarından gelen suları kontrol altına alarak dereye aktaracağız. Böylece caddemizde uzun süredir yaşanan yağmur suyu sorununu da çözmüş olacağız. Muhtarımız da vatandaşlarımızdan en çok bu konuyla ilgili şikayet ve talep geldiğini bizlere iletmişti. Biz de iş planımız içerisinde bu çalışmayı bu yaz tamamlayarak sorunu kalıcı şekilde çözmeyi hedefledik. İnşallah önümüzdeki kış, Milli Egemenlik Caddesi'nde bu sorunu artık yaşamayacağız."