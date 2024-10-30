Burdur'da Yangın Faciası: Mehmet Çelik Hayatını Kaybetti

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Burdur'un Altınyayla ilçesinde müstakil evde çıkan yangında hayatını kaybeden kişinin cenazesi ailesine teslim edildi.

Kızılyaka köyündeki evinde 27 Ekim'de gece saatlerinde henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangında hayatını kaybeden Mehmet Çelik'in (64) Antalya Adli Tıp Kurumundaki otopsi işlemleri tamamlandı.

Yakınlarına teslim edilen cenazenin Kızılyaka köyündeki mezarlığa defnedileceği öğrenildi.

Cenazeyi teslim alan Veli Çelik, "Abim yalnız yaşıyordu. Yangının nasıl çıktığını bilmiyoruz. Bize haber geldi, çok üzüldük. Yetkililere haber verilmiş. Yangına kısa sürede müdahale edilmiş fakat bir süre sonra da abimin cesedine ulaşılmış. Abim sigara içiyordu. Büyük ihtimalle sigara külünden yangın çıkmış olabilir." diye konuştu.

Kızılyaka köyünde 27 Ekim'de akşam saatlerinde yangın çıkan evde tek başına yaşayan ve geçimini taş duvar ustalığıyla sağladığı öğrenilen Mehmet Çelik hayatını kaybetmişti.