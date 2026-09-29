Burdur\'da yasa dışı bahis soruşturmasında 9 kişi tutuklandı, 566 milyon TL hacim bulundu

Burdur'da yasa dışı bahis soruşturmasında 9 kişi tutuklandı, 566 milyon TL hacim bulunduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Burdur'da yasa dışı bahis soruşturmasında banka hesaplarında toplam 566 milyon TL işlem hacmi tespit edilen şüphelilerden 9'u tutuklandı. 25 Eylül'de Burdur ve Antalya'da eş zamanlı operasyonla yakalanan 14 şüpheliden 4'ü adli kontrolle bırakılırken 1'inin işlemleri sürüyor.
BURDUR'da yasa dışı bahis faaliyetlerine yönelik soruşturma kapsamında banka hesaplarında toplam 566 milyon TL işlem hacmi bulunan şüphelilerden 9'u tutuklandı.
Burdur Cumhuriyet Başsavcılığı'nın açıklamasına göre; Bucak Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Burdur İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, '7258 sayılı futbol ve diğer spor müsabakalarında bahis ve şans oyunlarının düzenlenmesi hakkında kanuna muhalefet' suçu kapsamında soruşturma başlatıldı. İncelemede; şüphelilerin banka hesaplarında toplam 566 milyon TL işlem hacmi bulunduğu ve söz konusu hesapların organizasyonel bir yapı içerisinde para transferlerinde kullanıldığı tespit edildi. Burdur'da 12, Antalya'da 2 olmak üzere 14 şüpheli, 25 Eylül'de eş zamanlı operasyonla yakalandı. Ayrıca şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda; 18 cep telefonu, 14 SIM kart, 6 dizüstü bilgisayar, 5 masaüstü bilgisayar, hard disk ve flash bellek ele geçirildi. İşlemleri tamamlanan şüphelileri dün adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 9'u tutuklanırken, 4'ü adli kontrol şartıyla bırakıldı, 1'nin de işlemleri sürüyor.
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