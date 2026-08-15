Burdur'da Yaşlılar İçin Güvenlik Projesi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Burdur'da Yaşlılar İçin Güvenlik Projesi

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Burdur'da yalnız yaşayan yaşlı ve engelliler için ev güvenliğini artıran proje hayata geçirildi.

Burdur Valiliğince yalnız yaşayan yaşlı ve engelli vatandaşların ev güvenliğinin artırılması ve acil durumlarda hızlı şekilde destek alabilmesi amacıyla "Şehrimde Vefa, Evimde Güven Projesi" hayata geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Tülay Baydar Bilgihan'ın talimatları doğrultusunda Burdur Valiliği ve Burdur Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfınca hazırlanan proje kapsamında, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfından yardım alan yalnız yaşayan 65 yaş üstü ihtiyaç sahibi vatandaşlar ile engelli vatandaşlara destek sağlanacak.

Proje kapsamında belirlenen vatandaşların evlerine panik butonu, gaz ve duman sensörü ile alarm merkezi panelinden oluşan güvenlik sistemi kurulacak.

Sistem sayesinde vatandaşların sağlık sorunları, düşme, yangın, gaz kaçağı ve benzeri acil durumlarda daha hızlı şekilde yardım alabilmesi hedefleniyor.

Ev içerisinde uygun bir noktaya yerleştirilecek panik butonu, ihtiyaç halinde vatandaş tarafından aktif hale getirildiğinde öncelikle sistemde tanımlı aile yakınlarına bildirim gönderecek. Gerekli görülmesi halinde ilgili destek mekanizmaları devreye sokularak vatandaşın yardım alması sağlanacak.

Gaz ve duman sensörleriyle de olası gaz kaçağı ve yangın risklerinin erken aşamada tespit edilmesi ve gerekli tedbirlerin alınmasına katkı sağlanacak.

Projenin ilk etabında 25 haneye güvenlik sistemlerinin kurulacağı, uygulamanın sonuçları ve vatandaşların ihtiyaçları doğrultusunda kapsamın genişletilerek daha fazla ihtiyaç sahibinin sistemden yararlanmasının sağlanacağı bildirildi.

Kaynak: AA

Güvenlik, Burdur, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Burdur'da Yaşlılar İçin Güvenlik Projesi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Duvarı kırınca gözlerine inanamadılar Yıllardır bekleyen külçe külçe altın çıktı Duvarı kırınca gözlerine inanamadılar! Yıllardır bekleyen külçe külçe altın çıktı
Akılalmaz vahşet Cenazeye gelmedi diye bu hale getirdi Akılalmaz vahşet! Cenazeye gelmedi diye bu hale getirdi
Suç örgütü elebaşı Serkan Kurtuluş Arjantin’den Türkiye’ye getirildi Suç örgütü elebaşı Serkan Kurtuluş Arjantin'den Türkiye'ye getirildi
Mola vermek için girdikleri tesiste cansız beden buldular Mola vermek için girdikleri tesiste cansız beden buldular
Midesinde 500 gram uyuşturucuyla yakalandı Midesinde 500 gram uyuşturucuyla yakalandı
Fenerbahçe’den Konyaspor için hamle TFF’ye başvuracak Fenerbahçe'den Konyaspor için hamle! TFF'ye başvuracak

14:07
CHP’li Yazgan’ı evinde ağırlayan kadından çok konuşulacak sözler: Belime sarılıp...
CHP'li Yazgan'ı evinde ağırlayan kadından çok konuşulacak sözler: Belime sarılıp...
13:55
Acun Ilıcalı durmuyor Hull City’den 10. transfer
Acun Ilıcalı durmuyor! Hull City'den 10. transfer
13:42
Uçak kalktı geliyor Süper Lig devi bir yıldız golcü daha getiriyor
Uçak kalktı geliyor! Süper Lig devi bir yıldız golcü daha getiriyor
13:04
Diyarbakır’da nişan yolunda katliam gibi kaza 5 ölü, 11 yaralı
Diyarbakır'da nişan yolunda katliam gibi kaza! 5 ölü, 11 yaralı
12:37
Reha Muhtar’ın serveti ortaya çıktı Mal varlığına şaşıracaksınız
Reha Muhtar'ın serveti ortaya çıktı! Mal varlığına şaşıracaksınız
11:38
Fırında skandal görüntüler Millete fare pisliği yedirmişler: Bunlar insanı öldürür
Fırında skandal görüntüler! Millete fare pisliği yedirmişler: Bunlar insanı öldürür
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.08.2026 14:16:19. #7.12#
SON DAKİKA: Burdur'da Yaşlılar İçin Güvenlik Projesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.