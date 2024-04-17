Burdur\'da Yörük Göçü Etkinliği Gerçekleştirildi

Güncel

Burdur'da develer, eşekler, midilli atları ve yöresel kıyafetlerle temsili Yörük göçü etkinliği yapıldı.

Türkiye'nin turizme açılan ilk mağarası olan İnsuyu Mağarası önünde Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Yörük Kültürünü Araştırma ve Yaşatma Derneğince düzenlene etkinlik, Vali Türker Öksüz'ün sırtına Yörük Türkmen yağlığı poşusu bağlanmasıyla başladı.

Yöresel kıyafetler giyenler develer, eşekler ve midilli atlarıyla temsili Yörük göçü canlandırıldı, göçe Vali Öksüz ile protokol üyeleri de katıldı.

Öksüz, göçün ardından İnsuyu Mağarası önünde yaptığı konuşmada, Teke Yöresi'nin başkenti Burdur'un açık hava müzesini andırdığını söyledi.

Turizmle kenti ve kültür öğelerini tanıtmanın yanında katma değer yaratarak istihdamı artırmaya çalıştıklarını dile getiren Öksüz, şunları kaydetti:

"Yerel kültürel, sanatsal, doğal değerlerimizi bütün dünyayla paylaşmak ve gelecek nesillere değerlerimizi koruyarak aktarmak istiyoruz. Kentimiz ana yolların ve kültürlerin kavşak noktasında. Tarihi Psidya Bölgesi dolayısıyla büyük bir potansiyele sahibiz. Bakir bir doğası, ormanları, başta Burdur ve Salda olmak üzere irili ufaklı gölleri ile tarihi ve kültürel değerlerimiz var. Bu anlamda turizm açısından çok müstesna bir durumdayız."

Salda'da sıcak hava balon turu test uçuşu başlayacak

İl Kültür ve Turizm Müdürü İbrahim Emre Gürsoy da kentin önemli kültür ve sanat öğesi "Yaren Gecesi"ni turizm firmalarına tanıtmaya başladıklarını belirterek, "Artık turlarla gelen turistler bizlerden Yaren Gecesi etkinliği istiyor." dedi.

Salda Gölü çevresinde sıcak hava balonu test uçuşu çalışmalarını da kısa zamanda başlatacaklarına işaret eden Gürsoy, "Bu da Salda'da Asya ve Rus turizmi hareketliliği sağlayacak. Burdur'a ait 13 kaçak eseri de Bakanlığımız Amerika'dan teslim aldı. 3 parti eser daha getirilecek. Bunların tanıtım toplantısını da Burdur'da yapmak için çalışmalarımız devam ediyor." dedi.