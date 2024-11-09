Burdur'da Zincirleme Kaza: 3 Ölü - Son Dakika
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Burdur'da Zincirleme Kaza: 3 Ölü

Burdur\'da Zincirleme Kaza: 3 Ölü

Burdur'da bir zincirleme kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı. Olayın incelemesi sürüyor.

09.11.2024 12:26
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BURDUR'da 3 otomobil ile TIR'ın karıştığı zincirleme kazada hayatını kaybedenlerin sayısı 3'e yükseldi. Olay yerinde ölen Abidin Ünder (62) ve Arslan Ünder'in (67) ardından aynı otomobildeki Zeynep Alkış (37) da kurtarılamadı.

Kaza, dün saat 14.00 sıralarında Antalya- Isparta kara yolunun Bucak ilçesi Çamlık köyü yakınlarında meydana geldi. Isparta'dan Antalya yönüne giden Alper G. (23) yönetimindeki 07 AGN 307 plakalı TIR ile karşı yönden gelen Mehmet K. (25) yönetimindeki 32 HV 864 plakalı otomobil çarpıştı. Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkan TIR, İbrahim U. (42) yönetimindeki 07 BDP 469 plakalı otomobile çarpıp, Abidin Ünder'in kullandığı 07 AYA 894 plakalı otomobilin üzerine devrildi. Metrelerce sürüklenen TIR daha sonra 15 metrelik dereye düştü. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda sağlık, jandarma, polis, AFAD ve kurtarma ekibi sevk edildi.

Kazada 07 AYA 894 plakalı otomobil sürücüsü Abidin Ünder ve araçtaki yolcu Arslan Ünder hayatını kaybederken, aynı otomobilde bulunan Zeynep Alkış, Yeliz Y. (40) ve Hasan A.E. (46), 32 HV 864 plakalı otomobil sürücüsü Mehmet K., 07 BDT 469 plakalı otomobil sürücüsü İbrahim U. ve TIR sürücüsü Alper G. ise yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinden sonra Bucak ve Isparta'daki hastanelere sevk edildi. Yaralılardan Zeynep Alkış da Isparta Şehir Hastanesi'nde dün yaşamını yitirdi. Abidin Ünder ve Arslan Ünder'in cenazeleri Antalya Adli Tıp Kurumu'na, Zeynep Alkış'ın cenazesi de Isparta Adli Tıp Kurumu'nun morguna konulurken, kazayla ilgili incelemenin sürdüğü belirtildi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Burdur'da Zincirleme Kaza: 3 Ölü - Son Dakika

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