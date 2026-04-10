Burdur Devlet Hastanesi'nde Dişaliz Olayında Dava

10.04.2026 17:34
Burdur Devlet Hastanesi'nde diyaliz sonrası bir hasta öldü, 12 kişi yaralandı, 4 sanığa 22 yıl hapis istemi.

Burdur Devlet Hastanesi'nde 2 yıl önce diyalize girdikten sonra rahatsızlandıkları belirtilen hastalardan birinin ölümü, 12'sinin yaralanmasıyla ilgili 4 sanık hakkında 22 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Burdur Cumhuriyet Başsavcılığınca, tutuksuz sanıklar, hastanenin kazan dairesi projesini çizen mühendis G.A.S, kazan dairesiyle firması adına ilgilenen makine mühendisi Y.A, hastanenin sıhhi tesisatçısı M.C. ve elektrik teknikeri İ.S. hakkında hazırlanan iddianame Burdur 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

Sanıkların "bilinçli taksirle bir veya birden fazla kişinin ölümüne veya yaralanmasına neden olma" suçundan yargılanmaları talep edilen iddianamede, hayatını kaybeden Mustafa Demir'in 4 yakını müşteki, diyalizden sonra rahatsızlanan 12 hasta mağdur sıfatıyla yer aldı.

İddianamede, 25 Mayıs 2024'te Burdur Devlet Hastanesi Diyaliz Ünitesi'nde seansa giren hastalarda diyaliz sonrası bulantı, baş dönmesi, şuur bulanıklığı ve halsizlik şikayetlerinin meydana geldiği, bu hastalardan bazılarının durumunun zamanla ağırlaşmaya başladığı belirtildi.

Bunun üzerine Burdur Devlet Hastanesince suç duyurusunda bulunulduğu aktarılan iddianamede, olayda Mustafa Demir'in öldüğü, 12 kişinin de yaralandığı kaydedildi.

Olayla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldığı hatırlatılan iddianamede, bu kapsamda alınan bilirkişi raporları doğrultusunda tedavi gören hastaların vücuduna diyaliz sırasında hastanenin kazan dairesinden gelen antifrizli suyun girdiğinin tespit edildiği aktarıldı.

İddianamede yer alan bilirkişi raporunda, olayın, sistemde antifrizli suyun varlığı, by-pass hattı üzerinde küresel vananın açık unutulması ve hidrofor sisteminin arıza vermesine rağmen müdahale edilmemesi nedeniyle hatalar silsilesiyle oluştuğu kaydedildi.

Raporda, olayın, "Soğutma dönüş kolektörünü, yumuşak su kolektör hattından besleyen mekanik besleme cihazının yanında yer alan mekanik besleme cihazının arızalanması durumunda çalışması için tasarlanan by-pass hattının açık unutulması neticesinde ve hidrofor sisteminin arızalanması nedeniyle ters akış sonucu soğutma sisteminde kullanılan antifrizli suyun kullanma suyuna karışmasından kaynaklandığı" tespitine yer verildi.

Diğer ölüm ve yaralanmalarla ilgili "ek kovuşturmaya yer olmadığı" kararı

İddianamede, Osman Ali Gönüllü'nün ölümüne ilişkin tıbbi evrakların incelenmesinde ölüm nedeninin pankreas kanseri olduğunun görüldüğü, bu bilgi doğrultusunda talep üzerine Burdur Adli Tıp Şube Müdürlüğünce düzenlenen raporda Gönüllü'nün 16 Temmuz 2024'te yaşamını yitirmesi ile 25 Mayıs 2024'te meydana gelen olay arasında illiyet bağının bulunmadığına dair rapor düzenlendiği vurgulandı.

Olayın ardından Antalya'da tedavi altına alınan Saniye Aksöz ve Amına Abas Jama'nın ölümleri hakkında ise iddianamede, "Kanlarında yapılan incelemelerde toksik maddelerin bulunmadığı, bilinç değişikliği, asidoz, aritmi gibi bulguların gelişmemesi, kişilerde mevcut diyabet, hipertansiyon, akut ve kronik böbrek yetmezlikleri, kalp yetmezliği, kalp hastalıkları ve kanlarında diyaliz cihazlarında bulunan 'etilen glikol???????' bulunmaması nedenleriyle 25 Mayıs 2024'te meydana gelen olayla aralarında illiyet bağının bulunmadığının oy birliği ile mütalaa edildiği" ifadelerine yer verildi.

İddianamede ayrıca olayda yaralanan 16 kişinin kanında "etilen glikol" bulunmadığı kaydedildi.

Adli Tıp Kurumunca düzenlenen raporlarda da "illiyet bağının bulunmadığı"nın tespit edildiği anlatılan iddianamede, bu nedenlerle sanıklar G.A.S, Y.A, İ.S. ve M.C. hakkında bu kişiler yönünden "ek kovuşturmaya yer olmadığı" kararı verildiği bildirildi.

İddianamede sanıkların "bilinçli taksirle bir veya birden fazla kişinin ölümüne veya yaralanmasına neden olma" suçundan 2 yıl 8'er aydan 22 yıl 6'şar aya kadar hapisle cezalandırılmaları istendi.

Kaynak: AA

