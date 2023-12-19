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Burdur Gençlik ve Spor Kulübü Kadın Futbol Takımı Tanıtıldı - Son Dakika
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Burdur Gençlik ve Spor Kulübü Kadın Futbol Takımı Tanıtıldı

Burdur'da oluşturulan Burdur Gençlik ve Spor Kulübü Kadın Futbol Takımı, Gazi Atatürk Stadyumu'nda düzenlenen bir programla tanıtıldı. Takımın 3. Lig'de mücadele edeceği belirtilirken, hedefin daha üst liglere çıkmak olduğu ifade edildi.

Burdur Gençlik ve Spor Kulübü Kadın Futbol Takımı Tanıtıldı
19.12.2023 - 09:49,
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Burdur'da oluşturulan Burdur Gençlik ve Spor Kulübü Kadın Futbol Takımı tanıtıldı.

Gazi Atatürk Stadyumu'nda düzenlenen programda konuşan İl Gençlik ve Spor Müdürü Orhan Kemerkaya, takımın 3. Lig'de mücadele edeceğini belirtti.

Kentte artık kadının gücünü sadece tribünlerde değil, sahalarda da göreceklerini dile getiren Kemerkaya, Türkiye genelinde futbolun hala en revaçta olan spor müsabakalarının başında geldiğini aktardı.

Bu takımın kurulmasıyla Burdur'da bir ilkin gerçekleştiğini vurgulayan Kemerkaya, "Gençlik Spor Kulübü'müz adına kadın futbol takımımızı şu anda 3.Lig'den başlatıyoruz. 24 sporcumuzla bu yola baş koyduk. İlerleyen zamanlarda inşallah sayımızı hem altyapıda hem de üstyapıda artırıp, takımımızı 2. Lig, 1. Lig ve Süper Lig'e kadar çıkmayı planlıyoruz." diye konuştu.

"Hedefimiz daha üst ligler"

Burdur Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Mehmet Şimşek ise kadınların imkan verildiğinde neleri başarabildiklerini gösterdiklerine dikkati çekerek, "İnşallah biz de bu takımımıza değer ve imkanı kat kat el birliğiyle vererek daha üst liglere çıkması için gayret edeceğiz. Hedefimiz daha üst ligler." ifadelerini kullandı.

Takımın antrenörü Saliha Atay Topçu da, "Bundan sonra küçük kız çocuklarından oluşan bir takım kuracağız. Bizim buradaki amacımız çocukları dışarıdaki kötü alışkanlıklardan uzak tutmak. Daha iyi bir süreç bizleri bekliyor." dedi.

Takımın oyuncularından Şevval İleri de doğup büyüdüğü köyünde top oynayarak bu spora başladığını anlattı.

Kaynak: AA
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