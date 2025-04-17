Burdur Sporcularından Türkiye Sambo Şampiyonası'nda Önemli Başarılar

(BURDUR)- Türkiye'de ilk kez İstanbul'da düzenlenen Gençler ve Büyükler Türkiye Sambo Şampiyonası sporcuları Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz'i ziyaret etti

4-6 Nisan 2025 tarihlerinde Türkiye'de ilk kez İstanbul'da düzenlenen Gençler ve Büyükler Türkiye Sambo Şampiyonası'nda Burdur Yeşilay Spor Kulübü sporcuları önemli başarılara imza attı. 58 kilogram kategorisinde mücadele eden Burdur Belediyesi personeli Muhammet Akgün, Büyükler Türkiye Sambo Şampiyonu olarak altın madalya kazanırken; 64 kilogramda yarışan Remzi Can Kabak, Gençler Türkiye ikinciliğini; 59 kilogramda yarışan Süheyla Karaca ise Gençler Türkiye üçüncülüğünü elde etti.

Sporcular, Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz'i makamında ziyaret etti. Ercengiz, sporcuları tek tek tebrik ederek başarılarının devamını diledi. Sporun ve sporcunun her zaman yanında olduklarını belirten Ercengiz, "Gençlerimizin ulusal arenada kazandığı bu başarılar hepimizin gururu. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Burdur Belediyesi olarak sporu desteklemeye ve gençlerin yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.