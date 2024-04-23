Burdur Valisi Türker Öksüz, 23 Nisan'da Makamını Öğrenciye Devretti - Son Dakika
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Burdur Valisi Türker Öksüz, 23 Nisan'da Makamını Öğrenciye Devretti

Burdur Valisi Türker Öksüz, 23 Nisan\'da Makamını Öğrenciye Devretti

Burdur Valisi Türker Öksüz, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla makamını Bahçelievler Şehit Sıdkı Kara İlkokulu 4. Sınıf Öğrencisi Nursel Gürol'a devretti. Gürol, Atatürk'ün çocuklara armağan ettiği bu özel günü kutlayarak, gelecekteki görevlerini hakkıyla yapacaklarını belirtti. Vali Öksüz, ziyaret sırasında çocuklarla yakından ilgilenerek hediyeler verdi.

23.04.2024 16:12
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Burdur Valisi Türker Öksüz, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla makamını öğrenciye devretti.

Burdur Valisi Türker Öksüz, makamını temsili olarak Bahçelievler Şehit Sıdkı Kara İlkokulu 4. Sınıf Öğrencisi Nursel Gürol'a bıraktı.

Makam koltuğuna oturan öğrenci Nursel Gürol, makama oturmanın çok gurur verici olduğunu ve mutlu olduğunu söyledi.???????

Gürol, mutlu olmasının nedenlerinden birisinin de Atatürk'ün bu özel günü çocuklara armağan etmesi olduğuna değinerek, "Bir gün bu makamlara bizler oturacağız. Oturduğumuzda görevimiz her ne olursa olsun bunu hakkı ve layıkıyla yapacağız. Bize bu konuda yardımcı olan öğretmenlerimize ve ailelerimize teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Başta Burdur'da bulunan çocuklar olmak üzere tüm Türkiye ve dünya çocuklarının 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutlayan Gürol, 23 Nisan Türkiye'de ve dünyada ilk ve tek çocuk bayramıdır. Bize bu bayramı armağan eden Mustafa Kemal Atatürk'ü rahmetle ve minnetle anıyorum." dedi.

Ziyaret sırasında temsili olarak koltuğunu Gürol'a devreden Öksüz, Gürol ile birlikte ağırladığı çocuklarla yakından ilgilendi, onlara hediyeler verdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Burdur Valisi Türker Öksüz, 23 Nisan'da Makamını Öğrenciye Devretti - Son Dakika

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