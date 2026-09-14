Burdur ve Antalya'da yasa dışı bahis operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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Burdur ve Antalya'da yasa dışı bahis operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı

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Burdur ve Antalya'da yasa dışı bahis suçları kapsamında hesaplarında yaklaşık 200 milyon liralık işlem hacmi tespit edilen 8 şüpheliden 5'i, eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı. İkamet aramalarında 11 dijital materyal ele geçirilirken, diğer şüphelilerin yakalanması için soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

BURDUR ve Antalya'da, 'Yasa dışı bahis oynatma', 'Yasa dışı bahisten gelir elde etme, elde edilen geliri hesaplar arasında nakletme' suçları kapsamında, hesaplarında yaklaşık 200 milyon liralık işlem hacmi tespit edilen 8 şüpheliden 5'i, eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı.

Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü koordinasyonunda yeni nesil suç örgütlerine yönelik yürütülen 'Sokaklar Güvende' operasyonları kapsamında Burdur Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri Burdur merkez, Bucak ve Çavdır ilçeleri ile Antalya'da oturan 8 şüpheli hakkında, 'Yasa dışı bahis oynatma', 'Yasa dışı bahisten gelir elde etme, elde edilen geliri hesaplar arasında nakletme' gibi eylemlerin tespitine yönelik çalışmalar kapsamında, elde edilen MASAK mali analiz raporlarının incelenmesiyle yasa dışı bahis ve sanal kumar platformlarında kullanılan hesapları tespit etti. Şüphelilerin 2023-2024 yılı ve 2026 yılı Ocak-Mart aylarında hesaplarında 199 milyon 930 bin 403,72 TL işlem hacmi bulunduğu ve bu hesapların organizasyonel bir yapıda transfer aracı olarak kullanıldığı belirlendi.

BU SABAH OPERASYON YAPILDI

Bu sabah, 8 şüphelinin yakalanması ve suç unsurlarının ele geçirilmesine yönelik, eş zamanlı operasyon düzenlendi. 5 şüpheli yakalanıp gözaltına alınırken, ikamet aramalarında şüphelilere ait cep telefonu, dizüstü bilgisayar, taşınabilir bellek olmak üzere toplamda 11 dijital materyal ele geçirildi. Diğer şüphelilerin yakalanması için soruşturmanın çok yönlü ve titizlikle devam ettiği belirtildi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Burdur ve Antalya'da yasa dışı bahis operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

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