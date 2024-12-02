Burdur ve Antalya'ya 27 Milyon Liralık Hibe Desteği - Son Dakika
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Burdur ve Antalya'ya 27 Milyon Liralık Hibe Desteği

Burdur ve Antalya\'ya 27 Milyon Liralık Hibe Desteği

TKDK, IPARD III programı kapsamında Burdur ve Antalya'da 27 milyon lira hibe desteği sağlayacak.

02.12.2024 13:50
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Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) IPARD III programı kapsamında Burdur ve Antalya'da yapılacak 2 proje için yaklaşık 27 milyon liralık hibe desteği sağlayacak.

TKDK Burdur İl Koordinatörlüğü'nde düzenlenen imza töreninde, Koordinatör Mesut Yıldıran, yaptığı açıklamada, IPARD III programının birinci çağrı döneminde 35, ikinci çağrısında 88 proje başvurusunun olduğunu söyledi.

Programın ilk 2 sözleşmesini imzaladıklarını belirten Yıldıran, projelerden birinin Çavdır ilçesinde kuracak soğuk hava deposu diğerinin de Antalya'daki bir süt fabrikasının modernizasyonu olduğunu aktardı.

Antalya'daki 43 milyon lira yatırım değeri olan modernizasyon projesine 22 milyon liraya yakın hibe desteği sağlayacaklarını dile getiren Yıldıran, "Çavdır'daki 10 milyon lira yatırım değerindeki proje de IPARD III programından yüzde 50 hibe desteği alacak." dedi.

"Şu ana kadar 128 kadın yatırımcıyı destekledik"

TKDK'nin destek programlarında kadınlara her zaman öncelik verildiğini vurgulayan Yıldıran, şöyle konuştu:

"TKDK Burdur İl Koordinatörlüğü olarak şu ana kadar 128 kadın yatırımcıyı destekledik. Yatımcılarımıza toplamda 9,6 milyon avro gibi büyük bir bütçeyle hibe desteği sağladık. Bundan sonra da kadın yatırımcılar başta olmak üzere gençlerimizi, kooperatiflerimizi ve tüm üreticileri proje yapmaya kurumumuza davet ediyoruz. Projeyle başvuru dönemlerimiz devam ediyor. IPARD III programında hayvancılıkla alakalı başvuru dönemi bu hafta sistem üzerinden tamamlanacak. Bitkisel üretimle ilgili proje başvurularını da 14 Ocak'a kadar alabileceğiz."

Burdur'daki yatırımcı Sıla Kara da Tarım ve Orman Bakanlığı ve TKDK Burdur İl Koordinatörlüğü sayesinde projesine başladığını belirterek, "Sözleşmemizi imzaladık, bu projeyle diğer kadın ve genç girişimcilere örnek olmak istiyorum. Sağlanan imkanla projemizi hayata geçirdiğimizden dolayı mutluyum." diye konuştu.

Antalya'daki yatırımcı taraftan Bircan Özkaya da destek aldıkları için mutlu olduklarını fabrikalarının makina ve ekipmanlarını yenileyeceklerinin anlattı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Burdur ve Antalya'ya 27 Milyon Liralık Hibe Desteği - Son Dakika

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