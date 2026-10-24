Burdur Yeşilova'da 3 ev, ahır ve samanlık yandı; jandarma soruşturma başlattı - Son Dakika
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Burdur Yeşilova'da 3 ev, ahır ve samanlık yandı; jandarma soruşturma başlattı

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Burdur Yeşilova\'da 3 ev, ahır ve samanlık yandı; jandarma soruşturma başlattı
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Burdur'un Yeşilova ilçesine bağlı Akçaköy'de dün akşam nedeni bilinmeyen bir yangın çıktı ve 3 eve sıçradı. İtfaiye ekiplerinin söndürdüğü yangında 3 ev, ahır ve samanlık kullanılamaz hale geldi; jandarma soruşturma başlattı.

BURDUR'un Yeşilova ilçesinde çıkan yangında, 3 ev, ahır ve samanlık yanarak kullanılamaz hale geldi.

Yeşilova ilçesine bağlı Akçaköy'de dün akşam saatlerinde bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Yangın, hızla büyüyerek 3 eve sıçradı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çevre ilçeler, Orman İşletme Müdürlüğü ve Burdur merkezden itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi ile söndürülen yangında; Hüseyin Özkan, Süleyman Yılmaz ve Ali ihsan Kaya'ya ait evler, ahır ile samanlık kullanılamaz hale geldi. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: DHA
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