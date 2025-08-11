Burg'dan Yahudilere Savaş Suçlarına Dava Çağrısı

Eski İsrail Meclis Başkanı Avraham Burg, dünyanın dört bir yanındaki Yahudilere Gazze Şeridi'nde savaş suçları işleyen İsrail'e karşı Uluslararası Adalet Divanı'nda (UAD) ortak dava açmaları çağrısında bulundu.

Eski Meclis Başkanı Burg, "Substack" adlı paylaşım sitesinde yayımladığı "Yahudiler, İsyan Edin!" başlıklı yazısında, 1 milyon Yahudi'yi İsrail'in Gazze Şeridi'nde 22 aydır uyguladığı savaş suçlarına karşı ortak dava açmaya çağırdı.

"Sivil halka sistematik olarak şiddet uygulayan İsrail devletinin bizim adımıza konuşmasına izin vermeyeceğiz." ifadelerini kullanan Burg, Yahudiliğin, Gazze Şeridi'nde işlenen suçların üstünü örtbas etmek için kullanılmasına izin vermeyeceklerini belirtti.

Burg, "Bizim adımıza, Yahudi kimliğimizin sahte bayrağı altında işlenen insanlığa karşı suçlar nedeniyle İsrail'e karşı toplu bir yasal şikayette bulunulması gerekiyor." ifadelerine yer verdi.

İsrail'in aşırı sağcı hükümetini, "Netanyahu ve onun felaket yanlısı fanatiklerden oluşan koalisyonunun önderlik ettiği güç ve yolsuzluk diktatörlüğü" olarak niteleyen Burg, İsrail'in Gazze'de işlediği insanlık suçlarına "artık yeter deme zamanının" geldiğini vurguladı.

Burg, İsrail'in "güç ve şiddet yanlısı mesihçi milislerce" yönetildiğinin, "çete liderlerinin" artık hükümette bakan olarak görev yaptığının da altını çizdi.

Güney Afrika, İsrail'e karşı UAD'de soykırım davası açmıştı

Güney Afrika Cumhuriyeti, 29 Aralık 2023'te, 1948 tarihli Birleşmiş Milletler Soykırımın Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi'ni ihlal ettiği gerekçesiyle İsrail aleyhine UAD'de dava açmıştı.

Güney Afrika, Gazze'deki insani durumun aciliyet teşkil etmesi nedeniyle UAD'den ihtiyati tedbirlere hükmetmesini talep etmişti.

Divan, 26 Ocak, 28 Mart ve 24 Mayıs 2024 tarihlerinde üç ayrı tedbir kararı almıştı.

Bu kararlarda İsrail'in, Soykırım Sözleşmesi'nin 2. maddesinde tanımlanan fiillerin işlenmemesi için gerekli tüm önlemleri alması, İsrail ordusunun soykırım fiillerini engelleyecek tedbirleri ivedilikle uygulaması, özellikle Refah'taki soykırım tehlikesi yaratabilecek askeri operasyonları sonlandırması ve aldığı tedbirleri düzenli olarak Divan'a raporlaması istenmişti.