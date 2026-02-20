Burhaniye Belediye Başkanı Deveciler, Faruk Kızıklı İlkokulu Öğrencileri ile Buluştu

(BALIKESİR)- Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, belediye yöneticileriyle birlikte Faruk Kızıklı İlkokulu 2. sınıf öğrencilerini ağırladı.

Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, Belediye Meclis Başkan Vekili Tarık Erdil, Belediye İşletme ve İştirakler Müdürü Yüksel Yüce, Zabıta Müdürü Cesur Akbulut, Sosyal Destek Hizmetleri Müdürü Rukiye Güven Köken, Özel Kalem Müdürü Muhammed Selcioğlu, öğretmenleri eşliğinde Faruk Kızıklı İlkokulu 2. sınıf öğrencileri ile bir araya geldi.

Gerçekleştirilen buluşmada öğrencilere, yerel yönetimlerin işleyişi ve belediye bünyesindeki müdürlüklerin yürüttüğü çalışmalar hakkında bilgi verildi. Ayrıca günlük hayatta belediyenin görevlerine ilişkin merak edilen konular ele alındı. Etkinlik boyunca öğrenciler sorular sorarak programa aktif katılım sağladı. Başkan Deveciler ve beraberindeki yöneticiler, çocukların sorularını yanıtladı.