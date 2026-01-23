Burhaniye Belediyesi'nde 2026 Yılı Hizmet Planlaması Değerlendirildi

(BALIKESİR)- Burhaniye Belediyesi, Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler başkanlığında, 2026 yılı hizmet planlaması ve kurumsal koordinasyon süreçlerinin ele alındığı birim müdürleri toplantısı gerçekleştirdi.

Burhaniye Belediyesi, 2026 yılı hizmet planlaması ve kurumsal koordinasyon süreçlerinin ele alındığı birim müdürleri toplantısı gerçekleştirdi. Toplantıya, Başkan Ali Kemal Devecilerin yanı sıra Belediye Başkan Yardımcıları Ayten Tuna ve Ahmet Demir, Belediye Meclis Başkan Vekili Tarık Erdil ile belediye birim müdürleri katıldı. Toplantıda, ilçe genelinde yürütülen çalışmalar detaylı şekilde değerlendirilirken; devam eden projeler, planlama aşamasındaki hizmetler ve 2026 yılı içerisinde hayata geçirilmesi planlanan proje ve faaliyetler ele alındı. Toplantıda ayrıca kurum içi iş birliği ve koordinasyonun güçlendirilmesi, kaynakların etkin kullanımı ve hizmet kalitesinin artırılmasına yönelik değerlendirmeler de yapıldı.

"Kalıcı çözümler üreten belediyecilik anlayışıyla hareket ediyoruz"

Toplantıda değerlendirmelerde bulunan Başkan Ali Kemal Deveciler, "2026 yılına yönelik hizmet planlamamızı, ilçemizin ihtiyaçlarına uygun ve vizyon kazandıran bir bakış açısıyla ele aldık. 'Değişen ve Gelişen Burhaniye' hedefimiz doğrultusunda, günü kurtaran değil kalıcı çözümler üreten bir belediyecilik anlayışıyla hareket ediyoruz. Ortak akıl ve güçlü koordinasyonla, kentimizin geleceğini en iyi şekilde yönetmeye ve planlamaya devam edeceğiz. Tüm mesai arkadaşlarıma özverili çalışmalarından dolayı şükranlarımı sunuyorum" diye konuştu.