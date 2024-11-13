Burhaniye Belediyesi'nden Çocuklar için Gelişim Değerlendirme Programı

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(BALIKESİR)- Burhaniye Belediyesi, çocukların sağlıklı gelişimini desteklemek amacıyla kreşlerinde kapsamlı bir değerlendirme programı başlattı. Burhaniye Belediyesi'nde görevli Psikolojik Danışman Zerya Demir tarafından yürütülen program çerçevesinde, her çocuğun gelişimsel durumu Ankara Gelişim Tarama Envanteri (AGTE) aracılığıyla inceleniyor.

Ankara Gelişim Tarama Envanteri (AGTE), Türkiye genelinde yaygın olarak kullanılan bir değerlendirme aracı olup, 0-6 yaş arası çocukların bedensel, zihinsel, duygusal ve sosyal gelişimlerini detaylı bir şekilde analiz edilmesini sağlıyor. Özellikle erken çocukluk dönemine odaklanan bu çizelge, dil becerileri, motor gelişim, sosyal yetenekler ve özbakım becerileri gibi gelişim alanlarında bilgi sağlıyor. Gelişme süreçlerinde olası sapmalar veya gecikmelerin tespiti, çocukların sağlıklı bir geleceğe adım atmaları açısından önem taşıyor.

Ebeveynler ile birebir görüşmeler yapılarak her çocuk için özel değerlendirme hazırlanıyor. Böylece aileler, uzman rehberliğinde çocuklarının sağlıklı büyüme süreçlerine katkıda bulunma fırsatı elde ediyor.