Burhaniye Belediyesi'nden Ramazan Ayı Öncesi Camilerde Temizlik Çalışması

Burhaniye Belediyesi, Ramazan ayı öncesinde ilçe genelindeki camilerde kapsamlı temizlik ve bakım çalışmaları gerçekleştiriyor. Vatandaşların ibadetlerini sağlıklı, huzurlu ve temiz ortamlarda gerçekleştirebilmesi amacıyla yürütülen çalışmalar, merkez ve kırsal mahallelerde eş zamanlı olarak devam ediyor. Kırsal mahallelerde; Börezli, Çamtepe, Dutluca, Karadere, Kırtık, Kurucaoluk, merkez mahallelerde ise Geriş, Memiş ve Kocacami Mahallesi'nde bulunan tarihi Hanay Camii'de çalışmalar tamamlandı. İlçedeki tüm mahallelerde devam eden camilerin temizliği, halıların hijyeni ve ortak kullanım alanlarının dezenfekte edilmesine yönelik işlemler gerçekleştiriliyor.

"Çalışmalarımız aralıksız devam edecek"

Çalışmalara ilişkin değerlendirmede bulunan Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, "Ramazan ayı; paylaşmanın, dayanışmanın ve manevi değerlerin daha da güçlendiği çok özel bir dönem. Hemşehrilerimizin bu mübarek ayda ibadetlerini gönül rahatlığıyla, temiz ve sağlıklı ortamlarda yapabilmeleri için camilerimizde temizlik çalışmalarımızı büyük bir hassasiyetle sürdürüyoruz. İlçemizdeki tüm camilerimizin her zaman temiz ve bakımlı olması adına çalışmalarımız aralıksız devam edecek" diye konuştu.

Ayrıca, Burhaniye Belediyesi tarafından hazırlanan Ramazan imsakiyeleri de vatandaşların erişimine sunuldu. İmsakiyeler, Burhaniye Belediyesi Halk Masası, Halk Market ve Kent Lokantası'ndan ücretsiz olarak temin edilebiliyor.