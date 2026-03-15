Şehit Aileleri ve Gazilere İftar Daveti

(BALIKESİR) - Burhaniye Belediyesi, ilçedeki şehit aileleri ve gaziler onuruna iftar daveti verdi.

Başkan Deveciler'in ev sahipliğinde Blue Port Hotel'de düzenlenen iftar programına Burhaniye Kaymakamı Cumali Atilla, Burhaniye İlçe Garnizon Komutanı Topçu Binbaşı Yusuf Kaya, Burhaniye İlçe Emniyet Müdürü Faik Karabaş, Burhaniye İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Ünal Bayhan, Burhaniye Belediye Başkan Yardımcıları Ayten Tuna, Oktay Erbalaban, Tamer Midilli, Ahmet Demir, Burhaniye Belediye Meclis Başkan Vekili Tarık Erdil, belediye birim müdürleri, şehit aileleri ve gaziler katıldı.

Şehit aileleri ve gazilerle bir araya gelmekten büyük bir onur duyduğunu belirten Deveciler, "Bu anlamlı buluşma bizim için son derece kıymetli. Şehitlerimizin bizlere emaneti olan aileleri ve vatanımız için fedakarlık gösteren gazilerimiz her zaman baş tacımızdır" diye konuştu.