Burhaniye Belediyesi'nden Turizm Şenliğine Davet Tepkisi - Son Dakika
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Burhaniye Belediyesi'nden Turizm Şenliğine Davet Tepkisi

Burhaniye Belediyesi, Burhaniye Uygulamalı Bilimler Fakültesi'nin düzenlediği '4. Turizm Şenliği'ne davet edilmemesine ilişkin açıklamada bulunarak, bu tutumu kınadı ve halkın iradesinin yok sayılmaması gerektiğini vurguladı.

17.04.2025 16:44
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(BALIKESİR) - Burhaniye Belediyesi, Burhaniye Uygulamalı Bilimler Fakültesi tarafından düzenlenen "4. Turizm Şenliği" programına Burhaniye Belediye Başkanlığı'nın davet edilmemesine ilişkin, "Söz konusu dışlayıcı ve ayrıştırıcı tutumu sergileyen, şahsi yaklaşımlarını bir eğitim kurumunun çatısı altında kurumsal kararlara yansıtan Burhaniye Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dekanı Oğuzhan İlban'ı Burhaniye halkı adına kınıyoruz" açıklamasını yaptı.

Burhaniye Belediye Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, tüm kent paydaşlarının davet edildiği "4. Turizm Şenliği" programına davet almamalarına tepki gösterildi. Konuya ilişkin yapılan yazılı açıklama, şöyle:

"Turizm Haftası kapsamında Burhaniye Uygulamalı Bilimler Fakültesi (BUBFA) tarafından düzenlenen '4. Turizm Şenliği' programına Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yücel Oğurlu, Burhaniye Kaymakamı İlyas Memiş ve Burhaniye ilçesinde görev yapan tüm bürokratların davet edilmiş olmasına rağmen, Burhaniye Belediyesi ve Burhaniye Belediye Başkanlığı olarak bu programa davet edilmememiz tarafımızca şaşkınlık ve üzüntüyle karşılanmıştır. İlçemizin turizm potansiyelini artırmak, bu alanda emek veren vatandaşlarımızın yanında olmak adına özveriyle yürüttüğümüz tüm çalışmalara rağmen böylesine önemli ve geleneksel bir etkinlikte Belediyemizin devre dışı bırakılması, hem kurumsal iş birliği anlayışına hem de kamu yararına aykırıdır. Unutulmamalıdır ki Burhaniye Belediye Başkanlığı makamı yalnızca bir yönetsel otorite değil; yaklaşık 70 bin Burhaniyelinin iradesini ve temsil yetkisini taşıyan en yüksek yerel yönetim makamıdır. Bu makamı görmezden gelmek, doğrudan Burhaniyeli vatandaşlarımızı yok saymak anlamına gelir. BUBFA Dekanı Oğuzhan İlban'ın, halkın temsil gücünü yok sayarak Belediye Başkanlığını etkinliğe davet etmemesi, sadece bir kurumu değil, doğrudan Burhaniye halkını dışlamak anlamına gelmektedir. Görünen o ki Sayın İlban, bu sorumluluğun ve temsilin ağırlığının farkında değildir. Bu nedenle, söz konusu dışlayıcı ve ayrıştırıcı tutumu sergileyen, şahsi yaklaşımlarını bir eğitim kurumunun çatısı altında kurumsal kararlara yansıtan Burhaniye Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dekanı Oğuzhan İlban'ı Burhaniye Halkı adına kınıyor; Burhaniye Belediyesi olarak ilçemizin turizmde hak ettiği noktaya ulaşması için aynı kararlılık ve azimle çalışmaya devam edeceğimizi kamuoyunun bilgisine saygıyla sunuyoruz."

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Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Burhaniye Belediyesi'nden Turizm Şenliğine Davet Tepkisi - Son Dakika

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