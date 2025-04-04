Burhaniye Belediyesi Nisan Ayı Olağan Meclis Toplantısını Gerçekleştirdi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Burhaniye Belediyesi Nisan Ayı Olağan Meclis Toplantısını Gerçekleştirdi

Burhaniye Belediyesi nisan ayı olağan meclis toplantısında yeni encümen ve 9 ihtisas komisyonuna üye seçimleri yapıldı. 2024 yılı faaliyet raporu oy çokluğu ile kabul edildi.

04.04.2025 16:27  Güncelleme: 17:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(BALIKESİR)- Burhaniye Belediyesi, nisan ayı olağan meclis toplantısını, Belediye Meclis Salonu'nda gerçekleştirdi. Toplantıda, yeni encümen ve 9 ihtisas komisyonuna üye seçimi yapıldı.

Burhaniye Belediyesi, nisan ayı olağan meclis toplantısını gerçekleştirdi. Toplantı, Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler'in konuşmasının ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Ardından kapalı oylama ile yapılan encümen üyeliklerine bir yıl süreyle Osman Akkoç ve Çiğdem Karasakal Avcu seçildi. Ardından açık oylama ile 9 adet ihtisas komisyonu için üye seçimleri gerçekleştirildi.

2024 yılı faaliyet raporu kabul edildi

Faaliyet raporu oylamasında 2024 Yılı Faaliyet Raporu, belediye meclisi tarafından oy çokluğu ile kabul edildi. Ardından meclis toplantısı, diğer gündem maddeleri ile devam etti.

İhtisas komisyonları üyeleri şu şekilde belirlendi:

-Plan Bütçe Komisyonu Üyeleri: Oktay Erbalaban, Murat Dinçer, Erman Pazarbaşı, İsmet İlker Avcı

-İmar Komisyonu Üyeleri: Ahmet Bozkurt, Aşkıbirce Uzkurt, Salih Can Yenikardaşlar, Hasan Şerin

-Belediye Varlıkları Değerlendirme Komisyonu Üyeleri: Ayten Tuna, Tarık Erdil, Ahmet Bozkurt, Fikret Biçer

-Kent Estetiği ve Doğal Afet Komisyonu Üyeleri: Tarık Erdil, Çiğdem Karasakal Avcu, Muharrem Keskün, Veysel Said Ertunç

- Çevre, Trafik ve Sağlık Komisyonu Üyeleri: Muharrem Keskün, Salih Can Yenikardaşlar, Ayten Tuna, Şevki Yücel

-Kırsal Alan, Tarım, Hayvancılık ve Balıkçılık Komisyonu Üyeleri: Erman Pazarbaşı, Osman Akkoç, Yaşar Aydemir, Nadire İnci Balaban

-Eğitim ve Spor Komisyonu Üyeleri: Esra Ersoy, Osman Akkoç, Yaşar Aydemir, Necmeddin Gedikoğlu

- Turizm, Kültür ve Sanat Komisyonu Üyeleri: Murat Dinçer, Ayten Tuna, Mustafa Kayacık, Hüseyin Kökten

-Muhtaç Çocukları, Kadınları ve Engellileri Koruma Komisyonu Üyeleri: Çiğdem Karasakal Avcu, Esra Ersoy, Aşkıbirce Uzkurt, Kadir Süleyman Karakuş

Mayıs ayı olağan meclis toplantısı, 5 Mayıs 2025 Pazartesi günü saat 15.00'te Burhaniye Belediyesi Meclis Toplantısı'nda gerçekleşecek.

Kaynak: ANKA

Burhaniye Belediyesi, Yerel Haberler, Belediye, Politika, Güncel, Çevre, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Güncel Burhaniye Belediyesi Nisan Ayı Olağan Meclis Toplantısını Gerçekleştirdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dışişleri’nden Türkiye’yi hedef alan İsrailli bakanlara tepki Dışişleri'nden Türkiye'yi hedef alan İsrailli bakanlara tepki
Dolmabahçe’de olay Beşiktaşlı futbolcular maç oynanırken birbirine girdi Dolmabahçe'de olay! Beşiktaşlı futbolcular maç oynanırken birbirine girdi
Göztepe’ye sahasında 3-1 yenilen Beşiktaş Ziraat Türkiye Kupası’ndan elendi Göztepe'ye sahasında 3-1 yenilen Beşiktaş Ziraat Türkiye Kupası'ndan elendi
Tavuk dönerden zehirlenenlerin sayısı 648’e çıktı Tavuk dönerden zehirlenenlerin sayısı 648'e çıktı
İtalya’da Etna Yanardağı kül ve lav püskürttü İtalya'da Etna Yanardağı kül ve lav püskürttü
Okan Buruk için zehir zemberek ifadeler Fenerbahçe’den derbideki olaya ilişkin ilk açıklama geldi Okan Buruk için zehir zemberek ifadeler! Fenerbahçe'den derbideki olaya ilişkin ilk açıklama geldi
Öcalan yürüyüşüne jandarma izin vermedi Göstericiler taş yağmuruna tuttu Öcalan yürüyüşüne jandarma izin vermedi! Göstericiler taş yağmuruna tuttu
TFF, Beşiktaş’a ceza yağdırdı TFF, Beşiktaş'a ceza yağdırdı
Öğrencilere müstehcen şarkı söyletip sosyal medyada paylaşan öğretmene soruşturma Öğrencilere müstehcen şarkı söyletip sosyal medyada paylaşan öğretmene soruşturma
Türkiye’ye mesaj vermek için Suriye’ye saldıran İsrail’e Bakan Fidan’dan yanıt Türkiye'ye mesaj vermek için Suriye'ye saldıran İsrail'e Bakan Fidan'dan yanıt
Mezarlığa çakarlı araçla geldi Bahçeli’nin yanına çağırdığı çocuk bakın kim çıktı Mezarlığa çakarlı araçla geldi! Bahçeli'nin yanına çağırdığı çocuk bakın kim çıktı

16:50 Öğrencilere müstehcen şarkı söyletip sosyal medyada paylaşan öğretmene soruşturma Öğrencilere müstehcen şarkı söyletip sosyal medyada paylaşan öğretmene soruşturma
16:35 Türkiye’ye mesaj vermek için Suriye’ye saldıran İsrail’e Bakan Fidan’dan yanıt Türkiye'ye mesaj vermek için Suriye'ye saldıran İsrail'e Bakan Fidan'dan yanıt
15:01 Mezarlığa çakarlı araçla geldi Bahçeli’nin yanına çağırdığı çocuk bakın kim çıktı Mezarlığa çakarlı araçla geldi! Bahçeli'nin yanına çağırdığı çocuk bakın kim çıktı
14:41 Bahçeli, Genel Merkez’de Partililere ’’Bozkurt’’ selamıyla karşılık verdi Bahçeli, Genel Merkez'de! Partililere ''Bozkurt'' selamıyla karşılık verdi
13:56 MHP lideri Bahçeli, 66 gün sonra ilk kez görüntülendi MHP lideri Bahçeli, 66 gün sonra ilk kez görüntülendi
00:04 İlk ziyaret Türkeş’in mezarına MHP lideri Bahçeli, bugün mesaisine başlıyor İlk ziyaret Türkeş'in mezarına! MHP lideri Bahçeli, bugün mesaisine başlıyor
23:40 Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan CHP lideri Özel’in MASAK iddiasına yanıt Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan CHP lideri Özel'in MASAK iddiasına yanıt
23:36 TFF, Beşiktaş’a ceza yağdırdı TFF, Beşiktaş'a ceza yağdırdı
23:08 Öcalan yürüyüşüne jandarma izin vermedi Göstericiler taş yağmuruna tuttu Öcalan yürüyüşüne jandarma izin vermedi! Göstericiler taş yağmuruna tuttu
23:06 Okan Buruk için zehir zemberek ifadeler Fenerbahçe’den derbideki olaya ilişkin ilk açıklama geldi Okan Buruk için zehir zemberek ifadeler! Fenerbahçe'den derbideki olaya ilişkin ilk açıklama geldi
22:56 İtalya’da Etna Yanardağı kül ve lav püskürttü İtalya'da Etna Yanardağı kül ve lav püskürttü
22:33 Tavuk dönerden zehirlenenlerin sayısı 648’e çıktı Tavuk dönerden zehirlenenlerin sayısı 648'e çıktı
22:30 Göztepe’ye sahasında 3-1 yenilen Beşiktaş Ziraat Türkiye Kupası’ndan elendi Göztepe'ye sahasında 3-1 yenilen Beşiktaş Ziraat Türkiye Kupası'ndan elendi
22:14 Dolmabahçe’de olay Beşiktaşlı futbolcular maç oynanırken birbirine girdi Dolmabahçe'de olay! Beşiktaşlı futbolcular maç oynanırken birbirine girdi
22:14 Dışişleri’nden Türkiye’yi hedef alan İsrailli bakanlara tepki Dışişleri'nden Türkiye'yi hedef alan İsrailli bakanlara tepki
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.04.2025 17:19:39. #7.12#
SON DAKİKA: Burhaniye Belediyesi Nisan Ayı Olağan Meclis Toplantısını Gerçekleştirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement