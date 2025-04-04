(BALIKESİR)- Burhaniye Belediyesi, nisan ayı olağan meclis toplantısını, Belediye Meclis Salonu'nda gerçekleştirdi. Toplantıda, yeni encümen ve 9 ihtisas komisyonuna üye seçimi yapıldı.

Burhaniye Belediyesi, nisan ayı olağan meclis toplantısını gerçekleştirdi. Toplantı, Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler'in konuşmasının ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Ardından kapalı oylama ile yapılan encümen üyeliklerine bir yıl süreyle Osman Akkoç ve Çiğdem Karasakal Avcu seçildi. Ardından açık oylama ile 9 adet ihtisas komisyonu için üye seçimleri gerçekleştirildi.

2024 yılı faaliyet raporu kabul edildi

Faaliyet raporu oylamasında 2024 Yılı Faaliyet Raporu, belediye meclisi tarafından oy çokluğu ile kabul edildi. Ardından meclis toplantısı, diğer gündem maddeleri ile devam etti.

İhtisas komisyonları üyeleri şu şekilde belirlendi:

-Plan Bütçe Komisyonu Üyeleri: Oktay Erbalaban, Murat Dinçer, Erman Pazarbaşı, İsmet İlker Avcı

-İmar Komisyonu Üyeleri: Ahmet Bozkurt, Aşkıbirce Uzkurt, Salih Can Yenikardaşlar, Hasan Şerin

-Belediye Varlıkları Değerlendirme Komisyonu Üyeleri: Ayten Tuna, Tarık Erdil, Ahmet Bozkurt, Fikret Biçer

-Kent Estetiği ve Doğal Afet Komisyonu Üyeleri: Tarık Erdil, Çiğdem Karasakal Avcu, Muharrem Keskün, Veysel Said Ertunç

- Çevre, Trafik ve Sağlık Komisyonu Üyeleri: Muharrem Keskün, Salih Can Yenikardaşlar, Ayten Tuna, Şevki Yücel

-Kırsal Alan, Tarım, Hayvancılık ve Balıkçılık Komisyonu Üyeleri: Erman Pazarbaşı, Osman Akkoç, Yaşar Aydemir, Nadire İnci Balaban

-Eğitim ve Spor Komisyonu Üyeleri: Esra Ersoy, Osman Akkoç, Yaşar Aydemir, Necmeddin Gedikoğlu

- Turizm, Kültür ve Sanat Komisyonu Üyeleri: Murat Dinçer, Ayten Tuna, Mustafa Kayacık, Hüseyin Kökten

-Muhtaç Çocukları, Kadınları ve Engellileri Koruma Komisyonu Üyeleri: Çiğdem Karasakal Avcu, Esra Ersoy, Aşkıbirce Uzkurt, Kadir Süleyman Karakuş

Mayıs ayı olağan meclis toplantısı, 5 Mayıs 2025 Pazartesi günü saat 15.00'te Burhaniye Belediyesi Meclis Toplantısı'nda gerçekleşecek.