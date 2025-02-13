Burhaniye Belediyesi Ramazan Hazırlıklarına Başladı

Güncel

(BALIKESİR)- Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, Ramazan ayı ile ilgili hazırlıklara başladıklarını belirterek, "Halkımızın ibadetlerini en rahat şekilde gerçekleştirebilmeleri için camilerimizi temizlerken, ramazan yardımı kolilerimizi de hazırlamaya başladık. Ramazan ayı boyunca da Ahmet Akın Kültür Merkezi'mizde bağışçılarımızın desteği ile her akşam iftar sofralarında buluşacağız" dedi.

Burhaniye Belediyesi, Ramazan'a sayılı günler kala hazırlıklara başladı. Bu kapsamda belediyenin aşevinde yıl boyunca 350 ihtiyaç sahibi haneye düzenli olarak verilen 4 çeşit sıcak yemek hizmeti, Ramazan ayı süresince de devam edecek. Belediye ayrıca kuracağı iftar sofralarında birlik ve beraberlik ruhunu yaşatacak. Yardımsever vatandaşların desteği ile Ahmet Akın Kültür Merkezi'nde her yıl olduğu gibi bu yıl da ay boyunca her akşam iftar menüsü halka sunulacak.

Burhaniye Belediyesi, bu Ramazan'da da yaklaşık 3 bin ihtiyaç sahibi hanenin mutfağına kuru bakliyat, yağ, salça ve kahvaltı malzemeleri bulunan paketler ulaştıracak. İlk etapta 3 bin civarında Erzak kolisi dağıtmayı planlayan belediye, hayırseverlerden gelecek bağış ve malzemelerle bu sayıyı arttırmayı hedefliyor. Belediye ayrıca vatandaşların ibadetlerini huzur ve sağlık içinde yapabilmesi için ilçe genelinde kırsal ve merkez mahalle camilerinde başlatılan temizlik çalışmalarını aralıksız sürdürülüyor.

"Bağışçı olmak istediğini belirten yardımseverlerimizi en doğru şekilde yönlendiriyoruz"

Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, yapılan hizmetlerle ilgili yaptığı açıklamada,"Sosyal belediyecilik anlayışımız ile ilçemizdeki ihtiyaç sahiplerine elimizden geldiğince her zaman destek oluyoruz. Özellikle birlik ve beraberlik duygularımızın arttığı Ramazan ayında belediyemize gelerek bağışçı olmak istediğini belirten yardımseverlerimizi de en doğru şekilde yönlendiriyoruz. Gerek erzak yardımı, gerek market kartı yardımı, sıcak yemek bağışı, gerekse de doğru koordine ile bağışçı ve ihtiyaç sahibi arasında köprü oluyoruz. Halkımızın ibadetlerini en rahat şekilde gerçekleştirebilmeleri için camilerimizi temizlerken, ramazan yardımı kolilerimizi de hazırlamaya başladık. Ramazan ayı boyunca da Ahmet Akın Kültür Merkezi'mizde bağışçılarımızın desteği ile her akşam iftar sofralarında buluşacağız. Hep andığımız o eski ramazanların güzelliğini ilçemizde yaşamaya devam edeceğiz" dedi.