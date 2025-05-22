Burhaniye Belediyesi Yaz Öncesi Yol Yapım Çalışmalarını Hızlandırdı

(BALIKESİR) - Burhaniye Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, yaz sezonu öncesinde ilçe genelinde yol yapım, bakım ve onarım çalışmalarını yoğunlaştırdı.

Burhaniye Belediyesi ekipleri, yaz sezonu öncesinde çalışmalarını hızlandırarak; kırsal ve merkez ayırt etmeksizin yol yapım ve onarım çalışmalarına devam ediyor.

Enver Güreli Caddesi Fakülte önünde sıcak asfalt ile yol kaldırım yapımına ve Pelitköy Mahallesi parke taş tamiratı çalışmalarına başlayan ekipler; İskele Mahallesi Fabrika Caddesi ile 518, 519, 521. Sokaklar ile Kıyı Caddesi, Bahçelievler Mahallesi 2799, 2790, 2798 Caddeleri'nde asfalt yama çalışmaları yaptı.

Pelitköy sahil yolu onarımları ve kasis yapımı, İskele 518, 519, 521. Sokaklar ve Kıyı Caddesi'nde parke taş yol yapımı, Cumhuriyet Mahallesi Melih Pabuçcuoğlu Bulvarı asfalt yamaları, İskele Mahallesi Murat Çeşme Bulvarı asfalt yama, Ören Mahallesi Siteler Bulvarı'nda kaldırım yapımı ve çevre düzenlemesi de tamamlandı.

Yol yapım ve onarım çalışmaları dışında da faaliyetlerini sürdüren ekipler, Kurban Bayramı öncesinde Bahçelievler Hayvan Pazarı'nda boyama ve kaynak işleri ile Öğretmenler Mahallesi Nurten Aslan Gündüz Bakım Evi'nde duvar yapımını sürdürüyor.

Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, "Vatandaşlarımızın güvenliği ve yaşam konforu bizim önceliğimiz. Planlı bir şekilde yürüttüğümüz çalışmalarla, Burhaniye'nin ulaşım altyapısını güçlendiriyor, yollarımızı daha güvenli hale getiriyoruz. Yol yapım ve onarımlarının yanı sıra da vatandaşlarımız rahatı, mutluluğu ve konforu için ilçemize güzel dokunuşlar yapıyoruz " dedi.