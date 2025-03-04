Burhaniye'de 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü Etkinlikleri Başlıyor

Güncel

(BALIKESİR) - Burhaniye'da 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü etkinlikleri, 6 Mart Perşembe günü başlayacak ve üç gün sürecek.

Burhaniye Belediyesi, Burhaniye Kent Konseyi ve Balıkesir Büyükşehir Belesiyesi BAÇEM iş birliği ile 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü çeşitli etkinliklerle kutlanacak. Etkinliklerde, söyleşiden atölye çalışmalarına, sergiden tiyatroya, konserden bisiklet turuna birçok etkinlik düzenlenecek.

Cumhuriyet Mahallesi Badem Alanı Pazar Yeri'nde 6 Mart Perşembe günü "Kadın Sağlığında Fitoterapi" konulu söyleşi ile başlayacak etkinlikler, BAÇEM'in tütsü ve krem yapımı atölyesi ile sürecek. Badem Alanı Düğün Salonu'nda "Burhaniye Belediyesi Kadın Meclisi El Emeği Pazarı"nın açılışı yapılarak emekçi kadınların ürettiklerinin tüketici ile buluşması sağlanacak. İlk gün etkinlikleri, saat 20.30'da Reha Yurdakul Kültür Merkezi'nde Burhaniye Kent Konseyi Öykü Atölyesi tarafından sergilenecek "Şişman Prens Uyandı" oyunu ile son bulacak.

Özgecan Aslan Parkı'nda 7 Mart Cuma günü planlanan etkinlikler ise saat 13.00'te basın açıklamasıyla başlayarak, Kadın Ormanı'nda ağaç dikimi ile devam edecek. Kadın ritim gruplarının dinletisinin de yapılacağı etkinlik için Belediye Hizmet Binası önünden ücretsiz otobüs kaldırılacak.

Ören Meydanı'ndan 8 Mart Cumartesi günü saat 12.00'de başlayacak bisiklet turuna Edremit Körfezi Bisiklet Grupları katılacak. Dünya Emekçi Kadınlar Günü farkındalığı için dolu dolu planlanan etkinliklerde, basın açıklaması için saat 13.30'da Eski Kütüphane önünde toplanılarak Cumhuriyet Meydanı'na yürünecek. Etkinlikler, ritim grubu dinletisi ve saat 20.30'da Kent Konseyi Çok Sesli Kadın Korosu'nun konseri ile son bulacak.