Burhaniye'de Çocuk Elektrikli Bisikletten Yaralandı - Son Dakika
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Burhaniye'de Çocuk Elektrikli Bisikletten Yaralandı

Burhaniye\'de Çocuk Elektrikli Bisikletten Yaralandı
10.06.2026 15:36
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Bir çocuk, elektrikli bisikletin devrilmesi sonucu bacağına pedal saplanarak yaralandı.

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, bacağına elektrikli bisikletin pedalı saplanan çocuk, tedavi altına alındı.

Geriş Mahallesi Sakarya Caddesi'nde seyir halindeki elektrikli bisikletin devrilmesi sonucu çocuğun bacağına pedal saplandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Burhaniye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla çocuk, pedaldan kurtarıldı.

Yaralı çocuk, olay yerine gelen ambulansla kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.

Kaynak: AA

Burhaniye, Balıkesir, Güvenlik, 3. Sayfa, İtfaiye, Güncel, Çocuk, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Burhaniye'de Çocuk Elektrikli Bisikletten Yaralandı - Son Dakika

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