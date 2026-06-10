Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, bacağına elektrikli bisikletin pedalı saplanan çocuk, tedavi altına alındı.
Geriş Mahallesi Sakarya Caddesi'nde seyir halindeki elektrikli bisikletin devrilmesi sonucu çocuğun bacağına pedal saplandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Burhaniye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla çocuk, pedaldan kurtarıldı.
Yaralı çocuk, olay yerine gelen ambulansla kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.
Son Dakika › Güncel › Burhaniye'de Çocuk Elektrikli Bisikletten Yaralandı - Son Dakika
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