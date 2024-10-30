Burhaniye'de Cumhuriyet Bayramı Coşkusu: Fener Alayı ve Yeni Türkü Konseri

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(BALIKESİR)- Burhaniye'de Cumhuriyet'in ilanının 101'inci yılı dolayısıyla düzenlenen fener alayı ve Yeni Türkü konseri ile vatandaşlar coşku dolu anlar yaşadı.

Burhaniye'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında akşam programı "Cumhuriyet Yürüyüşü-Fener Alayı" ile başladı. Eski kütüphane önünde toplanan kortej, bando eşliğinde, ellerinde bayrak, flamalar ve dev Türk bayrağıyla meydana yürüdü. Fener alayının ardından halk, Cumhuriyet Meydanı'nda Yeni Türkü konseri ile 101 yıllık gururu kutlamaya devam etti.

Yeni Türkü yılların eskitemediği şarkılarıyla halkla buluşmadan önce, Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, "Cumhuriyetimizin temel değerlerine sıkı sıkıya bağlı kalarak, birlikte daha güçlü ve güzel bir Türkiye inşa etme sorumluluğunu hep birlikte üstlenmeliyiz" dedi.

İzmir Marşı ile sahneye çıkan Yeni Türkü'nün şarkıları hep bir ağızdan söylendi.

Başkan Ali Kemal Deveciler, grubun solisti Derya Köroğlu'na teşekkür plaketi ve yöresel ürünlerden oluşan hediye paketini takdim etti.