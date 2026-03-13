Burhaniye Belediyesi'nden Ortaokul Öğrencilerine Çevre Farkındalığı Eğitimi

(BALIKESİR)- Burhaniye Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü, çevre bilincinin erken yaşlarda kazandırılması amacıyla BURSEM'de eğitim gören ortaokul öğrencilerine yönelik çevre farkındalığı eğitimi düzenlendi.

İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü tarafından Burhaniye Belediyesi Sosyal Etkinlik Merkezi'nde (BURSEM) eğitim gören ortaokul öğrencilerine yönelik çevre farkındalığı eğitimi düzenlendi. Eğitimde öğrencilere iklim değişikliğinin çevre ve yaşam üzerindeki etkileri, sıfır atık yaklaşımının önemi, geri dönüşümün doğal kaynakların korunmasına katkısı ve günlük yaşamda uygulanabilecek çevre dostu davranışlar hakkında kapsamlı bilgiler aktarıldı.

Burhaniye Belediyesi, çevreye duyarlı bireylerin yetişmesine katkı sağlamak ve sıfır atık bilincini yaygınlaştırmak amacıyla eğitim ve farkındalık faaliyetlerini sürdüreceğini bildirdi.