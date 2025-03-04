Burhaniye'de Ramazan Boyunca Bin Kişilik İftar Sofraları Kurulacak - Son Dakika
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Burhaniye'de Ramazan Boyunca Bin Kişilik İftar Sofraları Kurulacak

Burhaniye Belediyesi, ramazan ayı boyunca Ahmet Akın Kültür Merkezi'nde her akşam bin kişilik iftar sofraları kurarak vatandaşları bir araya getirecek. Ayrıca, Kent Lokantası'nda da iftar yemekleri sunulacak.

04.03.2025 13:25
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(BALIKESİR)- Burhaniye Belediyesi, ramazan ayı boyunca vatandaşları, Ahmet Akın Kültür Merkezi'nde her akşam bin kişilik iftar sofralarında buluşturacak.

Burhaniye Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından hayırseverlerin destekleri ile her akşam hazırlanan iftar sofralarında ramazanın n bereketi paylaşılıyor. Ramazan ayı boyunca Ahmet Akın Kültür Merkezi'nde her akşam yaklaşık bin kişiye iftar yemeği veriliyor. Ayrıca belediye hizmet binası önünden her gün ücretsiz otobüs ile ulaşım sağlanarak vatandaşların Ahmet Akın Kültür Merkezi'ne ulaşımı sağlanacak.

Burhaniye Belediyesi tarafından geçen ay hizmete açılan ve uygun fiyatla güvenilir yemek imkanı sunan Kent Lokantası'nda ramazan ayı boyunca, öğle yemeğinin yanı sıra iftar vakitlerinde de yemek çıkacak. Askıda yemek uygulamasının da olduğu Kent Lokantası'nda hayırseverler ve ihtiyaç sahipleri bir araya gelecek.

"Sosyal belediyecilik anlayışımızı geliştirerek sürdürmek yönetim anlayışımızın temelinde"

Vatandaşlar ile birlik ve beraberlik içinde iftar sofralarında bir araya gelmesinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, "Hayırseverlerle ihtiyaç sahiplerini buluşturmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Gerek gıda yardımı kolileri, gerek imsakiye dağıtımlarımız gerekse de ibadethanelerimizin düzenli temizlikleri ile ramazanı ilçemize yakışır şekilde yaşıyoruz. Sosyal belediyecilik anlayışımızı geliştirerek sürdürmek yönetim anlayışımızın temelinde. Tüm vatandaşlarımıza hayırlı ramazanlar diliyorum" dedi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Burhaniye'de Ramazan Boyunca Bin Kişilik İftar Sofraları Kurulacak - Son Dakika

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