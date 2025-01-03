Burhaniye'de Yol Yapım ve Aydınlatma Çalışmaları Hız Kesti

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(BALIKESİR) - Burhaniye Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, 2024 yılı boyunca ilçe genelinde yol yapım, bakım ve tamirat çalışmalarını sürdürdü.

2024 yılı içerisinde Burhaniye genelinde kırsal ve merkez mahalleler olmak üzere toplamda 73 bin 366,58 metrekare beton parke taş döşemesi, 5 bin 562,75 metre beton bordür döşemesi, 3 bin 777,65 metre beton yağmur oluğu döşemesi ve 3 bin 499,89 metrekare granit (Kozaktaşı) kaplama çalışmaları gerçekleştirildi.

Ayrıca Burhaniye Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından yürütülen yol yapım çalışmaları kapsamında da 2 bin 169,94 metrekare antik begonit parke taş, 2 bin 462,52 metrekare kumlamalı beton parke taş, 3 bin 422,6 metre beton bordür ve 653,78 metre beton yağmur oluğu çalışmaları yapıldı.

Merkez mahallelerde 45 bin 61,91 metrekare beton parke taş çalışmaları yapılırken kırsal mahallelerde bu rakam 13 bin 778,99 metrekare olarak gerçekleşti. Bunun yanı sıra merkez ve kırsal mahallelerde toplamda 58 bin 840,9 metrekare beton parke taş, 2 bin 140,15 metre beton bordür, ve 3 bin 123,87 metre beton yağmur oluğu çalışmaları tamamlandı.

2024 yılı Burhaniye genelinde 70 bin 517,06 metrekare asfalt kaplama çalışması yapılarak, ilçedeki yollar yenilendi. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi iş birliği ile Ören yolunda (Enver Güreli Caddesi) 2 bin 800 metre uzunluğunda 9 bin 408 ton sıcak asfalt dökümü gerçekleştirilirken, kırsal ve merkez mahallelerde toplamda bin ton sıcak asfalt yama ve 100 ton soğuk asfalt yama çalışması yapıldı.

Elektrik İşleri Birimi, Burhaniye'yi aydınlatıyor

Fen İşleri Müdürlüğü Elektrik İşleri Birimi, ilçe genelinde 34 adet tek kollu direk, üç adet çift kollu direk, 15 adet dekoratif LED aydınlatma, 38 adet LED bollard aydınlatma, altı adet 'wallwasher' LED aydınlatma ve 17 adet güneş enerjili LED aydınlatma kurulumunu tamamladı.

"Modern bir kent inşa etmek için var gücümüzle çalışıyoruz"

Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, çalışmalara ilişkin "Burhaniye Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz, 2024 yılı boyunca yoğun bir şekilde çalışarak halkımızın yaşam kalitesini artıracak çalışmalara imza attı. Mahallelerimiz arasındaki ulaşımı güvenli hale getirmek, altyapıyı güçlendirmek ve modern bir kent inşa etmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Yol yapım, bakım ve tamirat çalışmaları ile ilçemizin geleceğine yatırım yaptık, yapmaya devam edeceğiz. Çalışmalarda emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum" diye konuştu.