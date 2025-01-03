Burhaniye'de Yol Yapım ve Aydınlatma Çalışmaları Hız Kesti - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Burhaniye'de Yol Yapım ve Aydınlatma Çalışmaları Hız Kesti

Burhaniye Belediyesi, 2024 yılı boyunca ilçe genelinde gerçekleştirdiği yol yapım, bakım ve tamirat çalışmalarında önemli miktarda asfaltlama ve beton parke taş döşemesi gerçekleştirdi. Başkan Deveciler, modern bir kent inşa etmek için çalıştıklarını belirtti.

03.01.2025 09:32  Güncelleme: 09:56
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(BALIKESİR) - Burhaniye Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, 2024 yılı boyunca ilçe genelinde yol yapım, bakım ve tamirat çalışmalarını sürdürdü.

2024 yılı içerisinde Burhaniye genelinde kırsal ve merkez mahalleler olmak üzere toplamda 73 bin 366,58 metrekare beton parke taş döşemesi, 5 bin 562,75 metre beton bordür döşemesi, 3 bin 777,65 metre beton yağmur oluğu döşemesi ve 3 bin 499,89 metrekare granit (Kozaktaşı) kaplama çalışmaları gerçekleştirildi.

Ayrıca Burhaniye Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından yürütülen yol yapım çalışmaları kapsamında da 2 bin 169,94 metrekare antik begonit parke taş, 2 bin 462,52 metrekare kumlamalı beton parke taş, 3 bin 422,6 metre beton bordür ve 653,78 metre beton yağmur oluğu çalışmaları yapıldı.

Merkez mahallelerde 45 bin 61,91 metrekare beton parke taş çalışmaları yapılırken kırsal mahallelerde bu rakam 13 bin 778,99 metrekare olarak gerçekleşti. Bunun yanı sıra merkez ve kırsal mahallelerde toplamda 58 bin 840,9 metrekare beton parke taş, 2 bin 140,15 metre beton bordür, ve 3 bin 123,87 metre beton yağmur oluğu çalışmaları tamamlandı.

2024 yılı Burhaniye genelinde 70 bin 517,06 metrekare asfalt kaplama çalışması yapılarak, ilçedeki yollar yenilendi. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi iş birliği ile Ören yolunda (Enver Güreli Caddesi) 2 bin 800 metre uzunluğunda 9 bin 408 ton sıcak asfalt dökümü gerçekleştirilirken, kırsal ve merkez mahallelerde toplamda bin ton sıcak asfalt yama ve 100 ton soğuk asfalt yama çalışması yapıldı.

Elektrik İşleri Birimi, Burhaniye'yi aydınlatıyor

Fen İşleri Müdürlüğü Elektrik İşleri Birimi, ilçe genelinde 34 adet tek kollu direk, üç adet çift kollu direk, 15 adet dekoratif LED aydınlatma, 38 adet LED bollard aydınlatma, altı adet 'wallwasher' LED aydınlatma ve 17 adet güneş enerjili LED aydınlatma kurulumunu tamamladı.

"Modern bir kent inşa etmek için var gücümüzle çalışıyoruz"

Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, çalışmalara ilişkin "Burhaniye Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz, 2024 yılı boyunca yoğun bir şekilde çalışarak halkımızın yaşam kalitesini artıracak çalışmalara imza attı. Mahallelerimiz arasındaki ulaşımı güvenli hale getirmek, altyapıyı güçlendirmek ve modern bir kent inşa etmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Yol yapım, bakım ve tamirat çalışmaları ile ilçemizin geleceğine yatırım yaptık, yapmaya devam edeceğiz. Çalışmalarda emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

Burhaniye Belediyesi, Yerel Haberler, Burhaniye, Güncel, Emlak, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Burhaniye'de Yol Yapım ve Aydınlatma Çalışmaları Hız Kesti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

09:38 Ferdi Tayfur’un vefatı sonrası Necla Nazır’dan açıklama Ferdi Tayfur'un vefatı sonrası Necla Nazır'dan açıklama
09:23 Usta sanatçı Ferdi Tayfur’un ölüm nedeni belli oldu Usta sanatçı Ferdi Tayfur'un ölüm nedeni belli oldu
08:59 BM duyurdu: 8 Aralık’tan bu yana 115 bin Suriyeli ülkesine döndü BM duyurdu: 8 Aralık'tan bu yana 115 bin Suriyeli ülkesine döndü
07:54 Milyonlarca memur ve emeklinin zam oranı bugün belli oluyor Milyonlarca memur ve emeklinin zam oranı bugün belli oluyor
06:50 Trump’ın yemin töreni öncesi Meksika’dan binlerce göçmen daha yollara düştü Trump'ın yemin töreni öncesi Meksika'dan binlerce göçmen daha yollara düştü
14:01 ABD, Suriye’nin Ayn El-Arab kentine askeri üs kuruyor ABD, Suriye'nin Ayn El-Arab kentine askeri üs kuruyor
13:56 İki havayolu şirketi çalışanı, otellerine döndükleri sırada tecavüze uğradı İki havayolu şirketi çalışanı, otellerine döndükleri sırada tecavüze uğradı
13:56 Toki binlerce konutu teslim edecek Toki binlerce konutu teslim edecek
13:54 Kürşad Zorlu’nun istifası sonrası Meclis’te sandalye dağılımı değişti Kürşad Zorlu'nun istifası sonrası Meclis'te sandalye dağılımı değişti
13:48 Simge ’’Kısmetimi kapatıyor’’ demişti: Icardi atağa geçti Simge ''Kısmetimi kapatıyor'' demişti: Icardi atağa geçti
13:48 Kaçakçıların kullandığı araçlara bakın Hepsi servet değerinde Kaçakçıların kullandığı araçlara bakın! Hepsi servet değerinde
13:35 16 yaşında kayboldu, 52 yıl sonra sağ salim bulundu 16 yaşında kayboldu, 52 yıl sonra sağ salim bulundu
13:29 Derin devlet Trump’ın peşinde mi Saldırıların ardından yayınladığı mesaj dikkat çekti Derin devlet Trump'ın peşinde mi? Saldırıların ardından yayınladığı mesaj dikkat çekti
13:28 Bir zamanlar Süper Lig’i sallayan takım şimdi sahipsiz kaldı Bir zamanlar Süper Lig'i sallayan takım şimdi sahipsiz kaldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.01.2025 09:57:43. #1.12#
SON DAKİKA: Burhaniye'de Yol Yapım ve Aydınlatma Çalışmaları Hız Kesti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.