Burhaniye'de Yol Yenileme Çalışmaları Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Burhaniye'de Yol Yenileme Çalışmaları Başladı

Burhaniye Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, 80 bin metrekare malzemeli parke taş yol yapım ihalesinin ardından yol yenileme çalışmalarına başladı. Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, bu çalışmalarla vatandaşların yaşam kalitesini artırmayı hedeflediklerini belirtti.

30.01.2025 09:25  Güncelleme: 11:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(BALIKESİR)- Burhaniye Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, gerçekleştirilen 80 bin metrekare malzemeli parke taş yol yapım ihalesinin sonuçlanmasının ardından saha çalışmalarına başladı.

Burhaniye Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde yol yenileme çalışmalarına başladı. Bu kapsamda 7 Ocak 2025 tarihinde gerçekleştirilen 80 bin metrekare malzemeli parke taş yol yapım ihalesinin sonuçlanmasının ardından çalışmalar, belirlenen program çerçevesinde ilk olarak Öğretmenler Mahallesi, Bahçelievler Mahallesi ve Hacıahmet Mahallesi Kavakdibi Caddesi'nde yürütülecek.

Burhaniye Belediye Başkan Yardımcısı Oktay Erbalaban, Fen İşleri Müdürü İnanç Erturan ve Park ve Bahçeler Müdürü Emel Göktekin ile birlikte bölgede yürütülen yol söküm çalışmalarını yerinde inceleyerek, planlamalar hakkında değerlendirmelerde bulundu.

"Vatandaşlarımızın yaşam kalitesini artırmak her anlamda önceliğimiz"

İlçedeki yolların daha modern ve konforlu hale getirilmesi için çalışmaların titizlikle yürütüldüğünü belirten Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, "İlçemizde yolları daha modern ve konforlu hale getirmek için titizlikle çalışıyoruz. Vatandaşlarımızın yaşam kalitesini artırmak her anlamda önceliğimiz. Yol yenileme çalışmalarımızı planlı bir şekilde sürdürecek, Burhaniye'mizin her noktasında ulaşımı daha güvenli ve konforlu hale getireceğiz" dedi.

Burhaniye Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde ulaşımı iyileştirme hedefi doğrultusunda yapılan çalışmalarının aralıksız sürdürüleceğini bildirdi.

Kaynak: ANKA

Fen İşleri Müdürlüğü, Burhaniye Belediyesi, Ali Kemal Deveciler, Yerel Haberler, Burhaniye, Güncel, Emlak, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Burhaniye'de Yol Yenileme Çalışmaları Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

15:43 Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi, Hamas 5 Taylandlı rehineyi serbest bıraktı Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi, Hamas 5 Taylandlı rehineyi serbest bıraktı
15:33 ABD’deki uçak kazasında kurtulan olmadı ABD'deki uçak kazasında kurtulan olmadı
15:15 Faturalarda yeni dönemin ayrıntıları belli oldu Faturalarda yeni dönemin ayrıntıları belli oldu
14:32 Faruk Fatih Özer’in örgüt kurmakla suçlandığı davada tahliye kararı Faruk Fatih Özer'in örgüt kurmakla suçlandığı davada tahliye kararı
13:46 Kimyasal madde alarmı Yalova’da kent geneline su verilemiyor Kimyasal madde alarmı! Yalova'da kent geneline su verilemiyor
00:25 Silahlı çatışmanın ortasında kalan tekerlekli sandalyeli esnaf hayatını kaybetti Silahlı çatışmanın ortasında kalan tekerlekli sandalyeli esnaf hayatını kaybetti
00:14 Gemlik’te kötü koku yayan gemi kıyıdan uzaklaştırıldı Gemlik'te kötü koku yayan gemi kıyıdan uzaklaştırıldı
23:48 İsrail’de büyük güven krizi: Halk Netanyahu’nun üstünü çizdi İsrail'de büyük güven krizi: Halk Netanyahu'nun üstünü çizdi
23:30 Trump’ın imzaladığı ilk yasa yürürlüğe girdi: Guantanamo’da 30 bin kişilik kaçak göçmen tesisi Trump'ın imzaladığı ilk yasa yürürlüğe girdi: Guantanamo'da 30 bin kişilik kaçak göçmen tesisi
23:02 Oğuzhan Özyakup’tan olay yaratacak Talisca sözleri Oğuzhan Özyakup'tan olay yaratacak Talisca sözleri
23:02 AK Parti’nin resmi hesabından dikkat çeken paylaşım Kısa sürede silindi AK Parti'nin resmi hesabından dikkat çeken paylaşım! Kısa sürede silindi
22:46 Beyaz Saray, Trump’ın imza attığı yönergeyi iptal etti Beyaz Saray, Trump'ın imza attığı yönergeyi iptal etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.01.2025 17:05:09. #1.11#
SON DAKİKA: Burhaniye'de Yol Yenileme Çalışmaları Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.