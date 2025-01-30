Burhaniye'de Yol Yenileme Çalışmaları Başladı

Güncel

(BALIKESİR)- Burhaniye Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, gerçekleştirilen 80 bin metrekare malzemeli parke taş yol yapım ihalesinin sonuçlanmasının ardından saha çalışmalarına başladı.

Burhaniye Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde yol yenileme çalışmalarına başladı. Bu kapsamda 7 Ocak 2025 tarihinde gerçekleştirilen 80 bin metrekare malzemeli parke taş yol yapım ihalesinin sonuçlanmasının ardından çalışmalar, belirlenen program çerçevesinde ilk olarak Öğretmenler Mahallesi, Bahçelievler Mahallesi ve Hacıahmet Mahallesi Kavakdibi Caddesi'nde yürütülecek.

Burhaniye Belediye Başkan Yardımcısı Oktay Erbalaban, Fen İşleri Müdürü İnanç Erturan ve Park ve Bahçeler Müdürü Emel Göktekin ile birlikte bölgede yürütülen yol söküm çalışmalarını yerinde inceleyerek, planlamalar hakkında değerlendirmelerde bulundu.

"Vatandaşlarımızın yaşam kalitesini artırmak her anlamda önceliğimiz"

İlçedeki yolların daha modern ve konforlu hale getirilmesi için çalışmaların titizlikle yürütüldüğünü belirten Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, "İlçemizde yolları daha modern ve konforlu hale getirmek için titizlikle çalışıyoruz. Vatandaşlarımızın yaşam kalitesini artırmak her anlamda önceliğimiz. Yol yenileme çalışmalarımızı planlı bir şekilde sürdürecek, Burhaniye'mizin her noktasında ulaşımı daha güvenli ve konforlu hale getireceğiz" dedi.

Burhaniye Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde ulaşımı iyileştirme hedefi doğrultusunda yapılan çalışmalarının aralıksız sürdürüleceğini bildirdi.