Burhaniye Zeytin ve Zeytinyağı Hasat Festivali\'nde Ödüllü Yemek Yarışması

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(BALIKESİR) - 20. Burhaniye Zeytin ve Zeytinyağı Hasat Festivali etkinlikleri kapsamında 25 Ocak Cumartesi günü saat 14.30'da Hüsnü Pazarbaşı Kültür Merkezi'nde "Ödüllü Yöresel Yemek Yarışması" düzenlenecek.

Geleneksel mutfağın genç kuşaklara tanıtılmasını amaçlayan ve bölgeye özgü lezzetlerin yarışacağı Ödüllü Yöresel Yemek Yarışması, 'yöresel yemekler', 'hamur işleri' ve 'tatlılar' olmak üzere üç farklı kategoride düzenlenecek. Yarışmacılar, yarışma günü alanında uzman ekipten oluşan jürinin karşısına çıkacak.

Başkan Ali Kemal Deveciler, yarışmaya ilişkin, "20. Burhaniye Zeytin ve Zeytinyağı Hasat Festivali'mize renk katan, geleneksel olarak düzenlediğimiz ödüllü yemek yarışmasına katılacak tüm vatandaşlarımıza başarılar diliyorum. Yoğun emekler sonucunda yapılacak olan yöremizin birbirinden lezzetli yemekleri, alanlarında uzman jürimizle buluşacak. Bu yarışmanın kaybedeni yok, kazanan Burhaniye olacak" diye konuştu.

Hüsnü Pazarbaşı Kültür Merkezi'nde 25 Ocak Cumartesi günü saat 14.30'da düzenlenecek yarışmaya katılmak isteyen vatandaşlar, 22 Ocak 2025 tarihine kadar Burhaniye Belediye Hizmet Binası Halk Masası'ndan form doldurarak başvuru yapabilecek.