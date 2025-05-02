Burj Al Babas Projesine Dolandırıcılık İddianamesi - Son Dakika
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Burj Al Babas Projesine Dolandırıcılık İddianamesi

Burj Al Babas Projesine Dolandırıcılık İddianamesi

13 sanığa 885 yıl hapis isteniyor, 59 kişi şikayetçi oldu.

02.05.2025 12:43
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BOLU'da bulunan 'Burj Al Babas' projesinin sahibi ve yöneticilerine 'nitelikli dolandırıcılık' suçundan iddianame düzenlendi. 13 sanığın 885 yıla kadar hapsi istendi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından hazırlanan iddianamede, 'Burj Al Babas' projesine ilişkin faaliyet gösteren şirketlerin ortakları, yöneticileri ve bazı çalışanları hakkında yapılan şikayet üzerine MASAK'tan rapor alındığı ve bu rapor doğrultusunda yapılan mali analizlerde, şirketlerin yöneticisi/ortağı olan şüphelilerin iştirak halinde nitelikli dolandırıcılık suçu işlediklerine dair tespitler yapıldığı belirtildi. İddianamede, bu suçtan elde edilen gelirlerin şirketler arası para transferi, nakit çekim, paravan şirketlere sermaye aktarımı gibi yöntemlerle aklandığı, bu işlemlerin gayrimeşru kaynağı gizleme ya da meşru bir izlenim yaratma amacı taşıdığı, ayrıca yurt dışına çıkarma dahil olmak üzere çeşitli işlemlerle suç gelirlerinin aklandığı ve bu eylemlere ilişkin çok sayıda delilin dosyada yer aldığı ifade edildi.

PERİ MASALI DİYE TANITILMIŞTI

İddianamede, Bolu'nun Mudurnu ilçesindeki 732 lüks 'şato villa' içeren Burj Al Babas projesinin 'şato' tipi konutlar olarak tasarlandığı, 2014 yılında lansmanı yapılan projenin kamuoyuna Türkiye'nin en büyük ultra lüks tatil köylerinden biri olarak tanıtıldığı belirtildi. Proje kapsamında camiler, termal Türk hamamları, güzellik merkezleri ve alışveriş merkezi gibi unsurlarla donatılmış devasa bir tesis vaat edildiği, her biri yaklaşık 325 metre kare olan bu villaların mavi kuleleri, spiral merdivenleri ve lüks iç dekorasyonu olacağı anlatıldı. Böylece alıcılara bir 'peri masalı' yaşam tarzı sunulacağının ifade edildiği, projenin tanıtım faaliyetlerinde projenin bölgeye ve yatırımcılara kazandıracaklarının vurgulandığı, lansman sırasında yapılan satış sunumunun 'kendi şatonuzu satın alma' hayalini cazip fiyatlarla gerçekleştirebileceğiniz teması etrafında olduğu kaydedildi.

59 KİŞİ ŞİKAYETÇİ OLDU

İddianamede yer verilen MASAK raporlarında, projenin başladığı 2014'ten 2018'e kadar projeyi yürüten şirketlere bin 41 ayrı işlemde toplam 67 milyon 180 bin dolarlık para girişi olduğu ve para yatıranların tamamının Kuveytli iş insanları olduğu vurgulandı. İddianamede, projenin tamamlanamadığı ve 59 kişinin şikayetçi olduğu belirtildi.

'ELDEN ÖDEME ALDILAR'

Soruşturma kapsamında bazı müşterilerden 'şirkete vergi binmesin, banka masrafı olmasın' denilerek ödemelerin 'elden' alındığı da tespit edildi. Mağdurların yalan beyanlarla aldatıldığı, teslim tarihi ve diğer konularda gerçek dışı güvenceler verildiği ve projenin bitirilemeyeceği anlaşılmasına rağmen satışların devam ettiği anlatıldı. Ayrıca iddianamede, toplanan paraların proje için değil, şahısların kendi şahsi menfaatleri için kullanıldığı ve dolandırıcılık kastıyla hareket ettikleri belirtildi. İddianamede yer alan TMSF İştirakler ve Gayrimenkuller Daire Başkanlığı'nın raporuna göre kayyumdaki projenin tamamlanma maliyetinin 162 milyon dolar ile 188 milyon dolar aralığında olduğu, ödeme planlarının ve belgelerinin bulunmadığı, muhasebe kayıtlarında yer alan verilerin yetersiz olduğu, hangi şatonun kime satıldığı, bedelin ne olduğu ve ne tutarda ödeme yapıldığına dair bilgilerin de belli olmadığı kaydedildi.

13 SANIK HAKKINDA 885 YIL HAPİS

Hazırlanan iddianamede, 13 sanığın her biri için 59 mağdura karşı 'nitelikli dolandırıcılık' suçundan 885'er yıl hapsi istendi. İddianame, gönderildiği İstanbul 35. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi.

Kaynak: DHA

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