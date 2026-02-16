Burkina Faso'da Terör Saldırısı: 7 Ganalı Öldü - Son Dakika
Burkina Faso'da Terör Saldırısı: 7 Ganalı Öldü

16.02.2026 17:22
Titao kentinde saldırıya uğrayan kamyonda 7 Ganalı domates taciri yaşamını yitirdi.

Burkina Faso'da, Gana'dan gelen domates tacirlerini taşıyan kamyona düzenlenen terör saldırısında 7 Ganalı yaşamını yitirdi.

Gana İçişleri Bakanı Muntaka Mohammed-Mubarak, yaptığı açıklamada, 14 Şubat'ta Burkina Faso'nun Titao kentinde, Gana'dan gelen domates tacirlerini taşıyan bir kamyonun terör saldırısına uğradığını belirtti.

Mohammed-Mubarak, saldırıda 7 Ganalının yaşamını yitirdiğini ifade etti.

Gana hükümetinin olayla ilgili aldığı bilgileri "rahatsız edici" olarak nitelendiren Mohammed-Mubarak, saldırıya uğrayan kamyonun Ganalı tacirleri taşıdığını ve olaydan etkilenenlerin güvenliği konusunda endişe duyulduğunu kaydetti.

Burkina Faso, Mali ve Nijer'in paylaştığı ortak sınır, son yıllarda terör örgütü El Kaide'ye bağlı gruplar ile DEAŞ'ın saldırılarına maruz kalıyor. Burkina Faso'da, 2013'ten bu yana terör örgütleri saldırılarına devam ediyor.

Kaynak: AA

18:40
