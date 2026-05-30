Burkina Faso\'da Türkiye\'ye Teşekkür

30.05.2026 11:33
Diyanet ve TDV, Burkina Faso'da kurban eti dağıtarak bayram sevincine katkıda bulundu.

Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfının (TDV) ortaklaşa yürüttüğü "2026 Yılı Vekalet Yoluyla Kurban Organizasyonu" kapsamında kurban eti ulaştırılan Burkina Faso halkı, yardımlar dolayısıyla Türkiye'ye teşekkür etti.

Burkina Faso'ya giden TDV gönüllüleri ve görevliler, 20 bölgede kurban kesimi gerçekleştirdi.

Yerel halkın da desteğiyle paketlenen kurban etleri, TDV gönüllülerince kilometrelerce yol gidilerek binlerce ailenin sofrasına ulaştırıldı.

Yardım faaliyetlerinin yanı sıra şehrin kırsal kesimlerine de giden gönüllüler, bir araya geldikleri çocuklara çeşitli hediyeler vererek yüzlerini güldürdü.

TDV gönüllüleri ve hayırseverlere teşekkür eden aileler, Türkiye'den gelen yardımlar sayesinde bayram sevinci yaşayabildiklerini belirtti.

"Bağışları yapanlara Allah ne muratları varsa versin"

Burkina Fasolu Inousa Kabore, AA muhabirine, Türkiye'nin organizasyonları karşısında çok mutlu olduklarını söyledi.

Türk halkına her zaman yanlarında olmasından dolayı teşekkür eden Kabore, "Türkiye ile Burkina Faso arasında eğitim, savunma, sosyal yardım gibi birçok alanda işbirliği oluyor. Burada büyük bir iş yapıldığına şahit oluyoruz. Sadece burada kesilen kurbanlıklar, en az 20 köye ulaşacak. Bu yardımların gideceği kişiler, Kurban Bayramı'nda kurban kesemedi, bu onlar için çok güzel bir fırsat oldu. Bu bağışları yapanlara Allah ne muratları varsa versin." diye konuştu.

Kossodo köyü şefi Compaore Souleymane de bölge halkının Türkleri çok sevdiğini ve yardımlar dolayısıyla oldukça memnun olduklarını dile getirdi.

Kendi bölgesinde kesilen hayvanlardan 3 bin kişinin istifade ettiğini belirten Souleymane, sözlerini şöyle tamamladı:

"Yaşanan güvenlik sorunlarından dolayı insanlar geldi ve bizim olduğumuz köylere yerleşti. Özellikle onlara yardımlar gitti. Birçok insan ete ulaşamıyordu ama Türklerin vermiş olduğu yardım sayesinde bu insanlar ete ulaşabildi. İnşallah gelecek yıl daha fazla insana yardım edebiliriz. Türklerden çok memnunuz."

Kaynak: AA

