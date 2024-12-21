Burkina Fasolu Öğrencilerden Kültürel Etkinlik

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Burkina Fasolu Öğrenciler Derneği, İstanbul'da kültürel tanıtım günü organize etti.

İstanbul Ticaret Üniversitesi'ndeki etkinliğe, Türkiye'de eğitimine devam eden Burkina Fasolu öğrenciler katıldı.

Burkina Fasolu Öğrenciler Derneği Başkanı Hanifa Bande, burada yaptığı konuşmada, bu toplantının onlara, bir araya gelme, ilerlemelerini değerlendirme ve gelecekteki faaliyetlerini planlama fırsatı" sunduğunu dile getirdi.

Bande, "Bu toplantının göründüğünden çok daha fazlası olduğunu hatırlatmak isterim. Bu toplantı, fikir alışverişi, düşünme ve yansıtma için bir forumdur. Hep birlikte çabalarımızı sürdürme, dayanışmamızı güçlendirme ve daha yükseği hedefleme konusundaki kararlılığımızı bir kez daha teyit edelim." dedi.

Programa katılan Prof. Dr. Ahmet Kavas da Türkiye'de bulunan 350 bin uluslararası öğrencinin 60 bininin Afrikalı olduğuna dikkati çekerek, "Afrikalılar dünyaya çok hizmet ettiler. Dünyanın da Afrika'ya hizmet etmesi gerekiyor." diye konuştu.

Kavas, "Siz artık Afrika için varsınız. Türkiye için de burada okuduğunuz için burayı da sevdiğinizi düşünüyoruz. İnşallah hem ülkemize hem Afrika'ya, Afrika insanına faydalı olacaksınız." ifadesini kullandı.

Açılış konuşmalarının ardından başarılı öğrencilere ödülleri takdim edildi.