Burnham'dan İşçi Partisi'ne Özür

İngiltere'de başbakanlık koltuğuna oturmaya hazırlanan Andy Burnham, lideri olacağı iktidardaki İşçi Partisi'nin İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının başlangıcındaki tutumu nedeniyle özür diledi.

İngiltere Başbakanı Keir Starmer'ın İşçi Partisi liderliğinden istifasının ardından parti liderliğine ve başbakanlık koltuğuna oturmaya hazırlanan Burnham, İngiliz "The Guardian" gazetesine açıklamalarda bulundu.

Burnham, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına İşçi Partisi'nin ilk tepkisi nedeniyle özür diledi ve kendi liderliği altında "daha iyi bir performans göstermesi gerektiğini" belirtti.

Andy Burnham, "İsrail'in Gazze'deki askeri harekatının başlangıcında partimin doğru tutum sergilemediğini düşünen çok sayıda kişi olduğunu biliyorum ve bunun için üzgünüm. Yanıtımız çoğu zaman yeterince iyi olmadı. Daha iyisini yapmamız gerekiyor." dedi.

İngiltere'nin ateşkes çağrısı yapmakta "çok yavaş kaldığını" dile getiren Burnham, "İsrail hükümetine baskı yapmak için daha fazlasını yapmalıyız. Evet, bazı önemli adımlar attık ancak dürüst olmak gerekirse İngiltere ateşkes çağrısı yapmakta çok yavaş kaldı. Şimdi yaklaşımımızı güçlendirmek için daha fazlasını yapmalıyız." ifadelerini kullandı.

Burnham, İsrail hükümetine daha fazla baskı yapılması gerektiğinin altını çizerek, bunun kişi ve kurumlara yönelik yeni yaptırımların yanı sıra Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerle mal ticaretinin yasaklanmasını da içerebileceğini ifade etti.

"Gazze'de savaş suçları işlendiğine dair artan kanıtlar var"

Başbakan adayı Burnham, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını "soykırım" olarak nitelendirmekten kaçınırken, bu konuda kararın uluslararası mahkemeler tarafından verilmesi gerektiğini kaydetti.

Gazze'deki yıkıma ilişkin gördüğü ve okuduğu şeylerden "dehşete düştüğünü" dile getiren Burnham, "Savaş suçlarının işlenmiş olabileceğine dair artan kanıtlar var. Gazze halkının yaşadığı derin acılar için hesap verilebilirlik olmalı ancak nihai olarak buna siyasetçiler değil, uluslararası mahkemeler karar vermeli." değerlendirmesinde bulundu.

The Guardian'ın haberinde, Burnham'ın açıklamalarının, İşçi Partisi'nin İsrail-Filistin konusundaki tutumu nedeniyle partiden uzaklaşan seçmenlerin kaygılarını gidermeye yönelik adım olduğu yorumu yapıldı.

İngiltere'de İşçi Partisi liderliği için adaylığını açıklayan Burnham, partisinden 322 milletvekilinin desteğini alarak, Keir Starmer'ın yerine liderlik koltuğuna ve başbakanlık görevine bir adım daha yaklaştı.

Andy Burnham, Makerfield ara seçimini kazanmıştı

İngiltere'nin kuzeybatısındaki Makerfield bölgesinde geçen ay yapılan ara seçimi, Başbakan Starmer'a karşı "liderlik yarışı" söylemleriyle gündeme gelen İşçi Partisi adayı Andy Burnham kazanmıştı.

Burnham, milletvekili seçilmesi durumunda İşçi Partisi içinde olası liderlik yarışına katılacağını açıklamış, yeni başbakan olabileceğinin sinyallerini de vermişti.