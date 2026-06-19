Burnham, Makerfield Ara Seçimini Kazandı - Son Dakika
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Burnham, Makerfield Ara Seçimini Kazandı

19.06.2026 09:56
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İşçi Partisi adayı Andy Burnham, Makerfield seçiminde %55 oy alarak milletvekili seçildi.

İngiltere'nin kuzeybatısındaki Makerfield bölgesinde yapılan ara seçimini, Başbakan Keir Starmer'a karşı "liderlik yarışı" söylemleriyle gündeme gelen İşçi Partisi adayı Andy Burnham'ın kazandığı bildirildi.

BBC'nin haberine göre, Manchester Belediye Başkanı olarak görev yapan İşçi Partisi adayı Burnham, dün yapılan Makerfield ara seçiminde oyların yüzde 55'ini alarak yeni milletvekili seçildi.

Aşırı sağcı Reform Partisi adayı Robert Kenyon, oyların yüzde 35'ini alarak seçimi ikinci sırada tamamladı.

Yerel seçim yenilgisi ve parti içindeki memnuniyetsizlik nedeniyle İngiltere Başbakanı ve İşçi Partisi lideri Starmer'ın liderliğinin sorgulandığı bir dönemde gerçekleşen ara seçimi kazanan Burnham, sonucu bir dönüm noktası şeklinde değerlendirerek, İşçi Partisinin değişime ihtiyaç duyduğunu ve "bu son şansı" iyi değerlendirmeleri gerektiğini söyledi.

Başbakan Starmer ise ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, Burnham'ı tebrik ederek, "Seçmenler bölünme ve nefret yerine İşçi Partisinin umut ve iyimserlik kampanyasını tercih etti." ifadelerine yer verdi.

Burnham, milletvekili seçilmesi durumunda İşçi Partisi içinde olası liderlik yarışına katılacağını açıklamış, yeni başbakan olabileceğinin sinyallerini de vermişti.

Eski İşçi Partisi Milletvekili Josh Simons'un istifa etmesi üzerine yapılan Makerfield ara seçimi, Başbakan Starmer'ın geleceğini etkileyebilecek bir seçim olması nedeniyle dikkatle takip edildi.

Kaynak: AA

Yerel Yönetim, Milletvekili, İşçi Partisi, Politika, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Burnham, Makerfield Ara Seçimini Kazandı - Son Dakika

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