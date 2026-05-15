Büro-İş Sendikası'ndan Sosyal Güvenlik Eleştirisi

(ANKARA) - Büro-İş Sendikası, Sosyal Güvenlik Haftası dolayısıyla yaptığı açıklamada mevcut sosyal güvenlik sisteminin çalışanlar ve emekliler açısından ağır hak kayıpları yarattığını belirterek, emeklilikteki eşitsizliklerin giderilmesini ve SGK çalışanlarının ekonomik ile özlük haklarının iyileştirilmesini istedi. Birleşik Kamu-İş Genel Başkanı Orhan Yıldırım da "Sermayeden yana olan hiçbir siyasi partiye oy vermeyin" çağrısında bulundu.

Büro-İş Sendikası, Sosyal Güvenlik Haftası dolayısıyla yaptığı basın açıklamasında, mevcut sosyal güvenlik sisteminin çalışanlar ve emekliler açısından ağır hak kayıplarına yol açtığını belirterek,"Biz emekçiler için kutlanacak bir hafta yoktur. Kutlayanlar emeği sömüren sosyal güvenliği ortadan kaldıran sermayedir" açıklamasını yaptı.

Sendika üyeleri, SGK Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü önünde düzenlenen açıklamada, sosyal güvenlik sistemine ilişkin görüş ve önerilerini paylaşırken, SGK çalışanlarının yaşadığı ekonomik ve özlük hakları sorunlarını da gündeme taşıdı. Açıklamayı sendika Genel Başkanı Alay Hamzaçebi okudu.

Açıklamada, "reform" adı altında yapılan düzenlemelerle emeklilik yaşının yükseltildiği, aylık bağlama oranlarının düşürüldüğü ve çalışanlar arasında eşitsizlik yaratıldığı savunuldu. 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun memurlar arasında 1 Ekim 2008 öncesi ve sonrası ayrımına neden olduğu belirtilerek, aynı çalışma süresine rağmen farklı emekli aylıkları bağlandığı ifade edildi.

Kamuoyunda EYT düzenlemesi olarak bilinen yasa kapsamında da adaletsizlik yaşandığı öne sürülen açıklamada, "9 Eylül 1999 ile Nisan 2008 arasında sigortalı olanlar bir gün nedeniyle 17 yıl beklemeye mahkum edildi. Acil olarak kademeli emeklilik yasası çıkarılmalı" denildi.

"ÇALIŞAN ZATEN GEÇİNEMİYOR"

Sendika, hükümetin gündemindeki Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi'ne (TES) de tepki gösterdi. Sistemin çalışanlardan ek kesinti yapılmasına yol açacağı belirtilen açıklamada, "Çalışan zaten geçinemiyor. Vergiler altında eziliyor. Şimdi yüzde 3 daha devlet eliyle zorla yoksullaştırılacağız" ifadeleri kullanıldı. Açıklamada ekonomik verilere de yer verilerek, Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre dört aylık enflasyonun yüzde 14,64 olduğu, memurlara verilen yüzde 11'lik zammın eridiği kaydedildi. Kamu-İş Konfederasyonu verilerine göre Mayıs ayında açlık sınırının 36 bin 313 lira, yoksulluk sınırının ise 108 bin 820 lira olduğu belirtildi.

"SGK ÇALIŞANLARIA SOSYAL GÜVENLİK TAZMİNATI VERİLSİN"

Büro-İş Sendikası, açıklamasında SGK çalışanlarının taleplerini de sıraladı. Talepler arasında tüm memurlara seyyanen zam verilmesi, 2008 sonrası emeklilik ayrımının kaldırılması, tüm ek ödemelerin emekli keseneğine dahil edilmesi, SGK çalışanlarına sosyal güvenlik tazminatı verilmesi, personel eksikliğinin giderilmesi, mülakat şartının kaldırılması ve tüm memurlara yeşil pasaport verilmesi de yer aldı.

"ADI NE OLURSA OLSUN SERMAYEDEN YANA OLAN PARTİYE OY VERMEYİN"

Açıklamaya destek veren Birleşik Kamu İş Konfederasyonu Genel Başkanı Orhan Yıldırım da şunları kaydetti:

"İktidarın sermayeden ve patronlardan yana tutumunu ne yazık ki hukuk üzerinde de uyguladığını görüyoruz. Mahkemelerde hakimler ve savcılar, iktidarın patronları ve finans şirketlerini korumaya yönelik adımlarını adeta talimat almış gibi uyguluyor. Buradan bir kez daha KAMU-İŞ olarak sesleniyoruz: Türkiye'de emekten yana politikalar hayata geçirilmediği müddetçe, ülkeyi yönetenlerin sermayeden yana politikalarının karşısında durmaya devam edeceğiz. Sonuna kadar alanlarda ve sahada mücadelemizi sürdüreceğiz. Yetkili olduğu ifade edilen, sayıca fazla olan birinci ve ikinci sıradaki sendika ve konfederasyonların bu konudaki sessizliğini, biz kendi yüksek sesimizle bastıracağız. KAMU-İŞ olarak tüm kamu çalışanlarını, bundan sonraki süreçte sahada gerçekten kendi haklarını savunan KAMU-İŞ'e bağlı sendikalarda örgütlenmeye bir kez daha davet ediyoruz. Vatandaşlara sesleniyorum. Doğrudan yana, haklıdan yana, emekçiden yana, çalışandan, çiftçiden ve emekliden yana tutumunuzu ortaya koyun. Bu doğrultuda politika üreten siyasi partilerde birleşin. Adı ne olursa olsun, sermayeden yana olan hiçbir siyasi partiye oy vermeyin."