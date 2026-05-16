Burs İptali Kararı Hukuksuz Bulundu

16.05.2026 11:12
KDK, hazırlık sınıfı bursunun iptalini hukuksuz buldu ve üniversiteye borcun silinmesini tavsiye etti.

Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK), öğrenciye bağlanan bursun, hazırlık sınıfında burs verilmediği gerekçesiyle iptal edilerek, ilgiliye geriye dönük borç tahakkuk ettirilmesini hukuksuz buldu ve üniversiteye "borç silinsin" tavsiyesinde bulundu.

KDK'nin kararına göre, bir vakıf üniversitesinde öğrenim gören öğrenciye milli sporcu statüsü nedeniyle yüksek oranlı burs tanımlandı. Üniversite, yaklaşık bir yıl sonra hazırlık sınıfının burs kapsamı dışında olduğu gerekçesiyle, bursu iptal etti ve öğrenciye geçmişe dönük borç tahakkuk ettirdi.

İşlemin hukuksuz olduğunu ileri süren öğrenci, tahakkuk ettirilen borcun iptali için KDK'ye başvurdu.

KDK, incelemesi sonucu, ilgili yönetmelik hükümlerinin hazırlık sınıfını da kapsadığını, öğrencinin herhangi bir kusurunun veya yanıltıcı beyanının bulunmadığını ve idarenin işleminin geri alma süresini aştığını tespit ederek, borcun iptali için üniversite yönetimine tavsiye kararı verdi.

Karardan

KDK'nin kararında, idarenin kendi düzenleyici işlemlerini yorumlama biçiminin öğrencinin kazanılmış beklentilerini ortadan kaldırmayacağı ifade edildi.

Öğrencinin burs uygulamasına güvenerek eğitim planlaması yaptığı belirtilen kararda, kazanılmış hakkın, hukuk devleti ilkesi kapsamında korunması gerektiğine işaret edildi. Kararda, geriye dönük borçlandırma işleminin eğitim hakkını zedeleyici sonuçlar doğurduğu bildirildi.

KDK'nin tavsiye kararı sonrası üniversite yönetiminin borç kaydını sildiği öğrenildi.

Kaynak: AA

