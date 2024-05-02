Bursa Afyonkarahisarlılar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Yöneticileri Vali Demirtaş'ı Ziyaret Etti - Son Dakika
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Bursa Afyonkarahisarlılar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Yöneticileri Vali Demirtaş'ı Ziyaret Etti

Bursa Afyonkarahisarlılar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Yöneticileri Vali Demirtaş\'ı Ziyaret Etti

Bursa Afyonkarahisarlılar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği yöneticileri, Vali Mahmut Demirtaş'ı ziyaret etti. Dernek başkanı ve yöneticileri, derneğin çalışmaları hakkında bilgi vererek, gelenek ve göreneklerini yaşatmayı amaçladıklarını ve yardımlaşma dayanışmayı ön plana çıkardıklarını belirtti. Vali Demirtaş ise ziyaretten memnuniyet duyduğunu ifade ederek, dernek faaliyetlerinde başarılar diledi.

02.05.2024 16:46
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Bursa Afyonkarahisarlılar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği yöneticileri, Vali Mahmut Demirtaş'a makamında ziyarette bulundu.

Vali Demirtaş, Dernek Başkanı Ali Albayrak, Başkan Yardımcısı Yakup Koçak, Kurumsal İlişkiler Komisyon Başkanı Yıldıray Yaka ve Suat Algül ile Sayman Yusuf Ateş'ten oluşan heyeti Atatürk Caddesi'ndeki tarihi Bursa Valiliği binasında kabul etti.

Derneğin çalışmaları hakkında Demirtaş'a bilgi veren Albayrak, gelenek, görenek, örf ve adetlerini yaşatmayı amaçladıklarını, üyeleri arasında yardımlaşma ve dayanışmayı ön plana çıkarmayı hedeflediklerini bildirdi.

Demirtaş ise ziyaretten dolayı duyduğu memnuniyeti ifade ederek, konuklarına dernek faaliyetlerinde başarılar diledi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Bursa Afyonkarahisarlılar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Yöneticileri Vali Demirtaş'ı Ziyaret Etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bursa Afyonkarahisarlılar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Yöneticileri Vali Demirtaş'ı Ziyaret Etti - Son Dakika
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