Bursa Afyonkarahisarlılar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Yöneticileri Vali Demirtaş\'ı Ziyaret Etti

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Bursa Afyonkarahisarlılar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği yöneticileri, Vali Mahmut Demirtaş'a makamında ziyarette bulundu.

Vali Demirtaş, Dernek Başkanı Ali Albayrak, Başkan Yardımcısı Yakup Koçak, Kurumsal İlişkiler Komisyon Başkanı Yıldıray Yaka ve Suat Algül ile Sayman Yusuf Ateş'ten oluşan heyeti Atatürk Caddesi'ndeki tarihi Bursa Valiliği binasında kabul etti.

Derneğin çalışmaları hakkında Demirtaş'a bilgi veren Albayrak, gelenek, görenek, örf ve adetlerini yaşatmayı amaçladıklarını, üyeleri arasında yardımlaşma ve dayanışmayı ön plana çıkarmayı hedeflediklerini bildirdi.

Demirtaş ise ziyaretten dolayı duyduğu memnuniyeti ifade ederek, konuklarına dernek faaliyetlerinde başarılar diledi.