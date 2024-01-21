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Bursa-Ankara kara yolunda kar etkili oluyor

Bursa-Ankara kara yolunun Kestel ile İnegöl arasındaki yüksek rakımlı bölgelerinde kar etkisi sürüyor. Kar, Ümitalan Mahallesi mevkisinde başlayarak İnegöl ilçesinde zaman zaman etkisini arttırıyor. Sürücüler Ümitalan mevkisinde zor anlar yaşıyor. Karayolları Bölge Müdürlüğü ekipleri, ulaşımın aksamaması için kar temizleme çalışmalarını sürdürüyor.

Bursa-Ankara kara yolunda kar etkili oluyor
21.01.2024 - 07:41,
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Bursa- Ankara kara yolunda kar etkili oluyor.

Kestel ile İnegöl arasındaki yüksek rakımlı bölgelerinde kar etkisini sürdürüyor.

Kestel ilçesi kırsal Ümitalan Mahallesi mevkisinde başlayan kar, İnegöl ilçesinde zaman zaman etkisini arttırıyor.

Ümitalan mevkisinde ise sürücüler zor anlar yaşıyor.

Kar temizleme çalışmalarını sürdüren Karayolları Bölge Müdürlüğü ekipleri, ulaşımın aksamaması için yolu açık tutuyor.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Bursa-Ankara kara yolunda kar etkili oluyor - Son Dakika
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