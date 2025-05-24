Bursa Bıçak Festivali'nde Ödüller Sahiplerini Buldu

(BURSA)- Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği "Bursa Bıçak Festivali" kapsamında yapılan 'Damascus Şef Bıçağı Yarışması' ve 'Kilitli Çakı Yarışması'nda kazananlar belli oldu. Yapılan değerlendirme sonucunda 'Damascus Şef Bıçağı Yarışması'nda birinci Çağrı Altun, 'Kilitli Çakı Yarışması'nda ise birinci İrfan Çankaya oldu.

Bursa'nın zanaat kültüründe önemli yeri olan bıçakçılığı hak ettiği değere tekrar kavuşturmak ve dünyaya tanıtmak amacıyla Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen "Uluslararası Bursa Bıçak Festivali", Atatürk Kültür Merkezi Merinos Yerleşkesi Fuar Alanı'nda ikinci gününde de yoğun ilgiyle devam etti. Dünyanın dört bir yanından bıçak ustalarının, koleksiyonerlerin, zanaatkarlarınve sektör temsilcilerinin katıldığı festivalde, ustaların el emeğiyle şekillenen bıçaklar ziyaretçiler tarafından ilgiyle incelendi. Fuar Alanı'nda çocuklarla ailelere yönelik eğitici atölyeler ve etkinlikler de düzenlendi.

Kazananlar ödüllerini aldı

Festival kapsamında ödüllü 'Damascus Şef Bıçağı Yarışması' ve 'Kilitli Çakı Yarışması'nın kazananları da belli oldu. Türkiye ve dünya bıçakçılık kültürünün değerli isimlerinden oluşan jüri üyeleri, özel olarak hazırlanan bıçakları tek tek inceledi. Yapılan değerlendirme sonucunda 'Damascus Şef Bıçağı Yarışması'nda birinci Çağrı Altun, ikinci Halil Rıfat Alpay, üçüncü Hakan Yurtsever oldu. 'Kilitli Çakı Yarışması'nda ise birinci İrfan Çankaya, ikinci Refik Demirtaş, üçüncü Mehmet Atik oldu. Dereceye giren ustalara ödüllerini, Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Mehmet Aydın Saldız, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Yıldız, Pirge Bıçak Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Pirge verdi.

"Asırlık mesleğe yeni bir heyecan kattınız"

Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Mehmet Aydın Saldız, konuşmasına Başkan Mustafa Bozbey'in selamlarını ileterek başladı. Bıçakçılığın Bursa için hem bir zanaat hem bir sanat hem de kimlik olduğunu söyleyen Saldız, Bursa'nın 700 yılı aşan bıçakçılık geleneğini yaşatmak, gelecek kuşaklara aktarabilmek ve bu mesleği çağın olanaklarıyla buluşturmak amacıyla düzenledikleri festivalin de bu mirasın sesi olduğunu belirtti.

Yarışmaya katılan tüm ustaları, emekleri, özverileri ve bu mirasa duydukları saygıdan dolayı gönülden kutlayan Saldız, "Birincilik, ikincilik ve üçüncülük ödülü almaya hak kazanan yarışmacılarımızı tebrik ediyorum. Sadece bir yarışmayı kazanmadınız, aynı zamanda bu asırlık mesleğe yeni bir heyecan kattınız. Dünya çapında marka olmuş Bursa bıçakları, bu toprakların emeğini, aklını ve estetiğini temsil ediyor. Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak, bu alanda emek veren tüm ustalarımızın, girişimcilerimizin ve genç zanaatçılarımızın yanındayız. Bu iş birliği, kent kültürünün sürdürülebilirliği açısından son derece kıymetlidir" dedi.

Pirge Bıçak Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Pirge de festivalin düzenlenmesinde Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin büyük emek harcadığını belirterek teşekkür etti. Festivale değer katan ustalara da teşekkür eden Pirge, bıçak kültürünün yaygınlaştırılması için çalışmaya ve katkı sunmaya devam edeceklerini dile getirdi.