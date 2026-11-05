Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası, Kriss Garfitt\'le verdiği konserde alkışlandı

Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası, Kriss Garfitt'le verdiği konserde alkışlandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası, kasım konserinde trombon sanatçısı Kriss Garfitt'i sanatseverlerle buluşturdu. Orhun Orhon'un şefliğindeki konser Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi Osmangazi Salonu'nda yapıldı, solist, şef ve orkestra uzun süre alkışlandı.
Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası, kasım ayı konserinde trombon sanatçısı Kriss Garfitt'i sanatseverlerle buluşturdu.
Orkestra şefliğini Orhun Orhon'un üstlendiği konser, Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi Osmangazi Salonu'nda gerçekleşti.
Trombonun tınısının senfoni orkestrasıyla buluştuğu konserde, klasik müzik repertuvarının farklı dönemlerinden seçkin eserler seslendirildi.
Gecenin sonunda sanatseverleri selamlayan solist, şef ve orkestra uzun süre alkışlandı.
Kaynak: AA
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