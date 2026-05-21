Biba: Kentsel dönüşüm müjdesi bir ay içinde

21.05.2026 09:40  Güncelleme: 10:51
Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Şahin Biba, Bakan Murat Kurum ile görüştüğünü ve kentsel dönüşüm kampanyalarının bir ay içinde sonuçlanacağını belirtti. Riskli yapılara dikkat çekerek geniş çaplı çalışma yapılacağını söyledi.

(BURSA) - Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Şahin Biba, kentsel dönüşüm konusundaki kampanyaların kentte de uygulanabilmesi için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile görüştüğünü açıklayarak, "Bakanlığın çalışmaları bir ay içerisinde sonuçlandıracağına ve müjde vereceğimize inanıyorum. Akademik odaları da sürece dahil ederek geniş çaplı bir çalışma yapılabilir" dedi.

Gündem maddelerinin tek tek görüşülerek oylandığı Bursa Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nin mayıs ayı ikinci olağan toplantısına kentsel dönüşüme ilişkin açıklama yapan Başkan Vekili Biba, Bursa'nın riskli yapı anlamında sıkıntılı olduğunu dile getirdi.

Bursalıların birçoğunun olası bir depremde yıkılabilecek binalarda bilerek ya da bilmeyerek oturduğunu söyleyen Biba, "Özellikle Yıldırım ve Osmangazi'de bitişik nizam veya kaçak yapılardan bahsediliyor ancak Nilüfer bölgesinde de riskli yapılar bulunuyor. 2007 öncesindeki bütün binalar aslında riskli tanımına giriyor. Hem statik hem de kullanılan beton ve demir yöntemi açısından hepsi riskli yapı. O yüzden komisyon ve Meclis olarak kentsel dönüşümde yeni kararlar almamız gerekiyor" diye konuştu.

ÇARŞAMBA BÖLGESİNE DİKKAT ÇEKİLDİ

Bölgeyi tahrip etmeden ve betonlaşmadan en akılcı yöntemlerle kentsel dönüşümün önünü tıkayan değil açan taraf olmaları gerektiğini belirten Biba, özellikle 40 bine yakın insanın yaşadığı Çarşamba-Altıparmak bölgesine dikkati çekti. Büyükşehir Belediyesi'nin üzerinde çalıştığı projenin Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın'ın da görüşleri alınarak tekrar masaya yatırılması gerektiğini ifade eden Başkan Vekili Biba, projeye ilişkin çalışmaların sürdürüleceğini aktardı.

"GENİŞ ÇAPLI BİR ÇALIŞMA YAPILABİLİR"

Olası bir depremde bölgeye müdahale etmenin zor olacağını anlatan Biba, "Hepimiz bunun farkındayız ama bu yeterli değil. Bu konuda bir şeyler yapmalıyız. Büyükşehir ve ilçe belediyeleri iş birliği halinde ne gerekiyorsa yapmalıdır. Gerekirse insanların can güvenliğini ön planda tutarak inisiyatif almalıyız. Kentsel dönüşümü vatandaşın cebinden hiç ödeme çıkarmadan yapmamız mümkün değil. En azından cebinden çıkacak miktarı hafifletmek için bazı yöntemler bulabiliriz. Akademik odaları da sürece dahil ederek geniş çaplı bir çalışma yapılabilir" ifadelerini kullandı.

"MÜJDE VERECEĞİMİZE İNANIYORUM"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile iki sefer görüştüğünü Biba, "'Yarısı Bizden' kampanyası şu anda deprem bölgesi sübvanse edildiği için pek mümkün gözükmüyor. Ama diğer kampanyalar için Bakanımız Murat Kurum çalışma yapılması talimatı verdi. İki ay içerisinde sonuçlandırılacağı söylendi. Üstünden bir ay geçti. Bir ay içerisinde sonuçlandırılacağına ve müjde vereceğimize inanıyorum. Kampanyanın uygulanmasıyla Bursalıların da kentsel dönüşüm konusunda ciddi nefes alacağına inanıyoruz" diye konuştu.

Biba, sezon başında önce Süper Kupa'yı, ardından 50. Yıl Federasyon Kupası'nı kazanan ve son olarak ligin bitimine iki hafta kala da Süper Lig şampiyonluğunu garantileyen Bursa Büyükşehir Belediyespor Kadın Hentbol Takımı'nı tebrik etti.

"DESTEK ÇEKLERİMİZİ VATANDAŞLARIMIZA ULAŞTIRACAĞIZ"

Gelecek hafta Kurban Bayramı'nın kutlanacağını hatırlatan Biba, "Kurban Bayramı'nın şehrimize, ülkemize, milletimize ve tüm İslam alemine huzur, bereket ve kardeşlik getirmesini Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum. Bayram tatili vesilesiyle yola çıkacak tüm vatandaşlarımıza kazasız, belasız yolculuklar diliyorum. Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak sosyal belediyecilik anlayışımız doğrultusunda ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın yanında olmaya devam ediyoruz. Emekli hemşehrilerimize yönelik sosyal destek başvurularımız tamamlandı. 2 bin 500 liralık destek çeklerimizi vatandaşlarımıza ulaştıracağız. İnsanı merkeze alan ve hizmet odaklı belediyeciliği esas alan anlayışımızla bursa için çalışmayı sürdüreceğiz" dedi.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Politika, Güncel, Çevre, Son Dakika

