Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Bozbey'den Huzurevi Ziyareti - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Bozbey'den Huzurevi Ziyareti

Ramazan Bayramı'nın ilk gününde Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, huzurevi sakinleriyle bir araya gelerek bayramlaştı ve duygusal anlar yaşandı. Bozbey, büyüklerin toplumun hafızası olduğunu vurgulayarak, onların yaşam kalitesini artırmak için çalıştıklarını belirtti.

31.03.2025 10:14  Güncelleme: 11:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(BURSA) - Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Ramazan Bayramı'nın ilk gününde huzurevi sakinlerini ziyaret etti. Zaman zaman duygusal anların yaşandığı ziyarette Bozbey, "Bayramlar, dostlukları ve vefayı yeniden hatırlatan çok özel zamanlardır" dedi.

Başkan Bozbey, Ramazan Bayramı'nın ilk gününde Büyükşehir Belediyesi Huzurevi sakinleriyle bir araya geldi. Her bir huzurevi sakiniyle ayrı ayrı bayramlaşarak sohbet eden Bozbey, bayramların birlik ve beraberlik duygularını pekiştirdiğini vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Sizler bizim çınarlarımızsınız"

"Bayramlar; bizleri birleştiren, aynı gönül diliyle konuşturan, hatıralarımızı tazeleyen, dostlukları ve vefayı yeniden hatırlatan çok özel zamanlardır. Sizler, hayatınız boyunca edindiğiniz tecrübelerle bizlere yol gösteren, değerlerimizi yaşatan, kültürümüzü ve geleneklerimizi geleceğe taşıyan köklerimiz, çınarlarımızsınız. Toplumumuzun hafızası, ailelerimizin temel direkleri olarak, bizlere sabrı, sevgiyi, fedakarlığı ve dayanışmayı öğrettiniz. Sizlerin varlığı, bizlere her daim güç ve ilham veriyor. Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak büyüklerimizin yaşam kalitesini artırmak için çalışıyoruz. Amacımız, sizlerin ve ailelerinizin yaşamını kolaylaştırmak, ihtiyaç duyduğunuz her an yanınızda olmaktır. Sizleri asla yalnız bırakmayacağımızı bilmenizi istiyoruz."

Bayramlaşmanın ardından huzurevi sakinlerinin oluşturduğu Türk Halk Müziği Korosu'nun mini konserini ilgiyle dinleyen Bozbey, eline mikrofonu alarak koroya eşlik etti. Program sonunda huzurevi sakinleri, Aktif Yaşam Merkezleri atölyelerinde yaptıkları ürünleri Bozbey'e hediye etti.

Ziyaret, Bozbey'in anı defterini imzalaması ile sona erdi.

Kaynak: ANKA

Ramazan Bayramı, Mustafa Bozbey, Yerel Haberler, Kültür Sanat, Politika, Kültür, Güncel, Yaşam, Bursa, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Bozbey'den Huzurevi Ziyareti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kılıçdaroğlu’ndan Silivri’deki tutuklu siyasetçilere ziyaret Kılıçdaroğlu'ndan Silivri'deki tutuklu siyasetçilere ziyaret
Beşiktaş’tan Galatasaray’a 8 yıl sonra cevap Beşiktaş'tan Galatasaray'a 8 yıl sonra cevap
Başörtüsü düşmanı sendika başkanı, Türk büyükelçiliği önünde tehditler savurdu Başörtüsü düşmanı sendika başkanı, Türk büyükelçiliği önünde tehditler savurdu
Özgür Özel: Ölümü göze alırım bu çocukların ahını yerde bırakmam Özgür Özel: Ölümü göze alırım bu çocukların ahını yerde bırakmam
Üniversiteli Büşra, sevgilisinin evinde ölü bulundu Üniversiteli Büşra, sevgilisinin evinde ölü bulundu
Tonga’da 7.1 Büyüklüğünde Deprem Tonga'da 7.1 Büyüklüğünde Deprem
Ermenistan’dan Azerbaycan mevzilerine keşif uçuşu Ermenistan'dan Azerbaycan mevzilerine keşif uçuşu
İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’nda rekor yolcu trafiği İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda rekor yolcu trafiği
Bayramın ilk iki gününde trafik kazalarında 19 kişi hayatını kaybetti Bayramın ilk iki gününde trafik kazalarında 19 kişi hayatını kaybetti
MHP-DEM bayramlaşmasına “İmamoğlu“ atışması damga vurdu MHP-DEM bayramlaşmasına "İmamoğlu" atışması damga vurdu
Tarihte bir ilk MHP ve DEM Parti arasında bayramlaşma Tarihte bir ilk! MHP ve DEM Parti arasında bayramlaşma

11:15 Bayramın ilk iki gününde trafik kazalarında 19 kişi hayatını kaybetti Bayramın ilk iki gününde trafik kazalarında 19 kişi hayatını kaybetti
10:18 MHP-DEM bayramlaşmasına “İmamoğlu“ atışması damga vurdu MHP-DEM bayramlaşmasına "İmamoğlu" atışması damga vurdu
09:34 Tarihte bir ilk MHP ve DEM Parti arasında bayramlaşma Tarihte bir ilk! MHP ve DEM Parti arasında bayramlaşma
07:40 Volkan Konak’ın vasiyeti ortaya çıktı Volkan Konak'ın vasiyeti ortaya çıktı
02:49 Volkan Konak’a sahnede 40 dakika boyunca kalp masajı yapılmış Volkan Konak'a sahnede 40 dakika boyunca kalp masajı yapılmış
18:29 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sokak terörü soygunu perdeleme çabasıdır Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sokak terörü soygunu perdeleme çabasıdır
17:26 Trump, “Çok kızgınım“ dediği Putin ile görüşeceği tarihi açıkladı Trump, "Çok kızgınım" dediği Putin ile görüşeceği tarihi açıkladı
17:23 İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’nda rekor yolcu trafiği İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda rekor yolcu trafiği
16:58 Ermenistan’dan Azerbaycan mevzilerine keşif uçuşu Ermenistan'dan Azerbaycan mevzilerine keşif uçuşu
16:47 Tonga’da 7.1 Büyüklüğünde Deprem Tonga'da 7.1 Büyüklüğünde Deprem
16:32 Üniversiteli Büşra, sevgilisinin evinde ölü bulundu Üniversiteli Büşra, sevgilisinin evinde ölü bulundu
16:04 Özgür Özel: Ölümü göze alırım bu çocukların ahını yerde bırakmam Özgür Özel: Ölümü göze alırım bu çocukların ahını yerde bırakmam
15:44 Başörtüsü düşmanı sendika başkanı, Türk büyükelçiliği önünde tehditler savurdu Başörtüsü düşmanı sendika başkanı, Türk büyükelçiliği önünde tehditler savurdu
15:10 Beşiktaş’tan Galatasaray’a 8 yıl sonra cevap Beşiktaş'tan Galatasaray'a 8 yıl sonra cevap
15:09 Kılıçdaroğlu’ndan Silivri’deki tutuklu siyasetçilere ziyaret Kılıçdaroğlu'ndan Silivri'deki tutuklu siyasetçilere ziyaret
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.03.2025 11:30:11. #7.12#
SON DAKİKA: Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Bozbey'den Huzurevi Ziyareti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement