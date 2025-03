Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Bozbey'den Huzurevi Ziyareti

(BURSA) - Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Ramazan Bayramı'nın ilk gününde huzurevi sakinlerini ziyaret etti. Zaman zaman duygusal anların yaşandığı ziyarette Bozbey, "Bayramlar, dostlukları ve vefayı yeniden hatırlatan çok özel zamanlardır" dedi.

Başkan Bozbey, Ramazan Bayramı'nın ilk gününde Büyükşehir Belediyesi Huzurevi sakinleriyle bir araya geldi. Her bir huzurevi sakiniyle ayrı ayrı bayramlaşarak sohbet eden Bozbey, bayramların birlik ve beraberlik duygularını pekiştirdiğini vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Sizler bizim çınarlarımızsınız"

"Bayramlar; bizleri birleştiren, aynı gönül diliyle konuşturan, hatıralarımızı tazeleyen, dostlukları ve vefayı yeniden hatırlatan çok özel zamanlardır. Sizler, hayatınız boyunca edindiğiniz tecrübelerle bizlere yol gösteren, değerlerimizi yaşatan, kültürümüzü ve geleneklerimizi geleceğe taşıyan köklerimiz, çınarlarımızsınız. Toplumumuzun hafızası, ailelerimizin temel direkleri olarak, bizlere sabrı, sevgiyi, fedakarlığı ve dayanışmayı öğrettiniz. Sizlerin varlığı, bizlere her daim güç ve ilham veriyor. Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak büyüklerimizin yaşam kalitesini artırmak için çalışıyoruz. Amacımız, sizlerin ve ailelerinizin yaşamını kolaylaştırmak, ihtiyaç duyduğunuz her an yanınızda olmaktır. Sizleri asla yalnız bırakmayacağımızı bilmenizi istiyoruz."

Bayramlaşmanın ardından huzurevi sakinlerinin oluşturduğu Türk Halk Müziği Korosu'nun mini konserini ilgiyle dinleyen Bozbey, eline mikrofonu alarak koroya eşlik etti. Program sonunda huzurevi sakinleri, Aktif Yaşam Merkezleri atölyelerinde yaptıkları ürünleri Bozbey'e hediye etti.

Ziyaret, Bozbey'in anı defterini imzalaması ile sona erdi.